台美貿易再談判 聚焦農業、勞工、環境

繼美台六月簽署台美廿一世紀貿易倡議首批協定後，美國貿易代表署（USTR）十八日表示，美台十四日到十八日在華府展開下一階段談判，包含農業、勞工與環境議題；雙方官員將在未來數月內持續討論，以尋求達成共識。

駐美代表蕭美琴表示，樂見談判進行順利，感謝雙方談判代表團隊的辛勞。

USTR發布新聞稿表示，美國方面談判代表是助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin），在談判過程中，雙邊交換農業、勞工和環境等議題的談判文本，這場對談具建設性，雙邊官員在未來數月將會持續討論，以尋求達成共識。USTR表示，這些貿易磋商符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格十八日參加華府雙橡園的台灣美食國際巡迴活動時表示，美台廿一世紀貿易倡議持續發展，這將有助推動美台在投資、貿易和經濟機會。

第二階段談判觸及農業、勞工和環境議題，接續還有數位貿易、標準、國營事業以及非市場政策與做法四項議題。

羅森柏格表示，樂見美台非官方的夥伴關係，在美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策下，持續發展壯大。

羅森柏格提到日前在舊金山接待自巴拉圭過境美國轉機回台灣的副總統賴清德，羅森柏格表示，過境也是一個機會，讓美台可以重申彼此深厚的情誼，回顧這段前所未有的緊密夥伴關係。