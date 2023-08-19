中彰投最大場就業博覽會登場 超過3000人現場投履歷

由勞動部勞動力發展署中彰投分署連結中彰投三縣市政府舉辦的中區最大場就業博覽會， 今(19)日於台中世貿中心登場。中彰投分署統計指出，今年求職民眾大幅增加，現場投遞履歷者達3,015人，特別是青年求職者比往年踴躍。

勞動部常務次長陳明仁到場關心，他表示，目前正值畢業求職旺季，加上疫後景氣復甦，內需型服務業急徵人才，勞動部為紓緩中部地區疫後產業缺工問題並協助青年、中高齡等各年齡層求職者順利就業，特別舉辦此次就業博覽會。

今天的就博會，包含大立光電、統一集團、王品集團、雲品酒店、涵碧樓、上緯集團等近百家廠商參與徵才，提供逾6,000個職缺。

此次就博會，中彰投分署首次運用智慧E化面試流程，降低民眾排隊等候面試時間，提供更優質面試環境，並增加媒合效率，種種安排就是希望能幫助有需要的民眾找到理想工作，並替徵才企業找到合適的人才。

中彰投分署長劉秀貞表示，今年疫情解封後，求才廠商和求職民眾都更為積極，今年就博會特別擴大規模，邀請近百家知名廠商設攤，並試辦整合線上報名、智慧面試排序，以及電腦面試叫號等智慧E化面試流程服務，簡化傳統民眾需排隊面試的方式，提升民眾面談家數可到3至5家以上。

另外，此次有19家廠商提供逾1,000個銀髮友善的工作機會，以及67家廠商提供超過3,000個無須工作經驗的職缺。

參與徵才的王品集團表示，為因應超高齡社會來臨，公司積極協助中高年級生續留、返回職場，截至8月，集團中高齡任用人數達406人，是去年同期人數的兩倍，此次提供80個友善職缺，也是希望能找到更多優秀人才。

現場參加求職的張姓應屆碩士畢業生表示，智慧Ｅ化流程節省許多等待時間，可以連續面試多家心儀的企業，數位化及智慧化的服務，讓她有驚喜的感覺。

在等待面試叫號的同時，可以把握時間了解政府的各項資源，例如「獎助補給站」專區提供專案缺工獎勵、跨域就業津貼等諮詢服務，而相較於她大學畢業那一年參加的就博會，今年的會場佈置比較走休閒風，讓求職者感覺很放鬆，沖淡不少緊張氣氛。