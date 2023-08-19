台美貿易倡議第二階段已於華府召開 盼儘速獲致成果

行政院經貿談判辦公室今（19）日指出，「台美21世紀貿易倡議」於美東時間8月14至18日於華府舉行新一階段會議，我方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮出席，美方由貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表麥卡廷（Terry McCartin）出席代表參加進行會商。雙方於本次會議中進行充分討論，後續將持續透過視訊等方式保持密切溝通，期盼能盡速獲致成果。

經貿辦指出，本次會議係首批協定於今年6月簽署後雙方第一次實體會議，主要就農業、勞動、環境等三項議題交換意見。在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等作法促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等；在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等；在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。

雙方亦就首批協定交換意見，首批協定包含五項議題:貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、服務業國內規章及中小企業，雙方針對後續執行協定所要求之行政流程與法規等細節工作，進行意見交換及討論，雙方將會做好履行協定之充分準備，以利台美雙邊貿易發展。

雙方於本次會議中進行充分討論，後續將持續透過視訊等方式保持密切溝通，台美雙方代表團亦均展現極高的合作熱誠，會議成果深具建設性，有益於後續工作，期盼能盡速獲致成果。

我方談判代表為楊珍妮，並率領外交部、經濟部、衛福部、農業部、環境部、勞動部、海洋委員會等相關單位參加美方則是由麥卡廷及AIT率相關單位代表參加進行會商。