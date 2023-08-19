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高齡家庭CPI 明年起逐年發布

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

我國將在二○二五年進入超高齡社會，鑑於六十五歲以上高齡人口比重日益提升，主計總處國民所得統計評審會昨天也正式決議，明年起（一一三年）按年編布我國高齡家庭消費者物價指數（ＣＰＩ），讓社會大眾更了解高齡家庭面對的物價壓力。根據主計總處公布一○八—一一一年試編高齡家庭ＣＰＩ結果，以去年（一一一年）通膨最嚴重為例，全體家庭ＣＰＩ年增率為百分之二點九五，但高齡家庭ＣＰＩ年增率卻飆破百分之三，達百分之三點一二，可見高齡家庭面對的物價壓力大於一般家庭。

主計總處表示，高齡家庭ＣＰＩ適用對象為「戶內人口皆為六十五歲以上家庭」，按其消費支出情形計算出高齡家庭ＣＰＩ，其適用的權重與全體ＣＰＩ權重略有不同。

主計總處公布一一一年高齡家庭ＣＰＩ與全體平均ＣＰＩ權重顯示，高齡家庭居住類權重高達百分之三十三點七，其次是食物類百分之二十六點五，但全體ＣＰＩ權重則以食物類百分之二十四點八最多，其次是居住類百分之二十三點五。若以此觀察兩者差異性，兩者居住類權重相差高達十點二個百分點最多，其次是高齡者醫療保健類權重為百分之七點四，全體ＣＰＩ醫療保健權重則為百分之四點七，相差二點七個百分點。

台灣民國八五年起有幾年曾經試編、公布過老年ＣＰＩ，過去曾於八五年至九一年，共計編布七年的老年ＣＰＩ，但後因數據結果差距微小，參考價值較低，後來沒有繼續編製。

消費者物價指數 國民

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