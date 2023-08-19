主計總處下修 今年GDP保2無望

主計總處昨天更新最新經濟預測，今年全年ＧＤＰ（國內生產毛額）成長率為百分之一點六一，創八年來最低，「保二」確定無望，主因是全球終端需求疲軟，庫存去化拉長。因此，全年經濟成長從五月的百分之二點○四大幅下修○點四三個百分點，其中民間投資因出口衰退，廠商不敢投資，估全年民間投資也大幅下修三點四四個百分點，全年衰退幅度達百分之五點九三。

另外，首次估二○二四年經濟成長率預測為百分之三點三二。

不過，主計總處主計長朱澤民表示，如果以季對季成長率（saar)來看，第二季已較第一季轉為正成長百分之五點六二，代表景氣已到轉折點，經濟情勢「柳暗花明」。

至於今年全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率則是下修為百分之二點一四，但主計總處表示，主要是商品類，如外食類上漲幅度不會那麼大，但服務類漲幅還在，通膨壓力未解。明年ＣＰＩ年增率則收歛為百分之一點五八。

主計總處表示，由於各國進行緊縮貨幣政策遞延效應干擾全球經濟活動，抑制終端商品需求，產業鏈持續調整庫存時間拉長，外貿動能降溫，加上去年基數甚高，影響我國商品出口表現。估下半年隨廠商庫存去化告一段落，加上ＡＩ（人工智慧）應用興起，帶動伺服器相關產品需求增加，出口減幅可望縮小，預測今年出口四三三八億美元，衰退百分之九點五一。

由於出口衰退幅度大於預期，主計總處下修今年第一季經濟成長率為負百分之三點三一，第二季也由百分之一點四五下修為百分之一點三六，預測第三、四季經濟成長率分別為百分之二點五四及百分之五點五九，全年經濟成長率百分之一點六一，較五月預測數百分之二點○四下修○點四三個百分點。

今年全年民間投資也遭大幅下修三點四四個百分點，全年衰退百分之五點九三，朱澤民表示，主要是世界商品需求放緩，廠商出口變少，其他國家對台灣商品也放緩，企業目前有閒置產能就不會去投資，這也讓民間投資下降。

朱澤民表示，以去年第四季saar為負百分之一點九一，今年第一季saar也是負百分之二點八八，但第二季已經轉正為百分之五點六二，第三季達百分之十一點三三，第四季百分之七點三一，「可以說第二季已到了轉折點，經濟情勢已是柳暗花明」。

朱澤民表示，接下來的成長力道除了來自國內消費，按照ＩＭＦ（國際貨幣基金組織）也預估出口貿易量今年成長百分之二點○，明年則上修到百分之三點七，一旦世界的貿易量往上，台灣的出口也會有幫助。

朱澤民表示，若與亞洲四小龍相較，台灣今年百分之一點六一仍高於南韓的百分之一點四、新加坡的百分之一點五。