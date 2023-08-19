學者：改革稅制 專款補貼青年、弱勢

主計總處公布去年家庭可支配所得倍數六點一五倍，與前一年相同，同屬一○一年來最高，顯示貧富差距問題並未改善，學者表示，市場機制造成各國都面臨貧富差距擴大，高所得者透過投資增加更多財富，台灣所得倍數沒有特別高，重要的不是相對貧富差距，而是絕對貧富問題，也就是低所得者是否因物價高漲等，無力負擔家庭支出，但目前稅制無法產生所得重分配效果，因此只能靠政府補貼的移轉支出協助低所得者的生活。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，家庭所得倍數擴大，就是一般市場機制出現的高所得收入增加愈多，低所得則是減更多，國家對高所得者無法介入，但是各國都重視經濟弱勢是否面臨生活困境；也就是說，該在意的，不是貧富相對差距的大小，而是貧者無法生活的危機。

辛炳隆表示，各國處理所得分配大都採兩個方法，一個是稅制，一個是政府移轉支出。稅制就是政府對高所得課比較多稅，另一個則是政府透過各種補貼進行移轉支出，若以過去政府處理手段來看，移轉支出效果顯然遠大於稅制，因為目前的稅制是，受雇者一毛薪資收入都會被課稅，但富人大概只能課到遺產稅，資本利得幾乎課不到，以致稅制未能產生所得重分配效果。稅制改革才能讓政府收到更多的稅，增加的稅收就可做更多移轉支出，照顧經濟弱勢。

辛炳隆表示，與其他國家相較，台灣所得倍數沒有特別高，但要讓低薪者過得更有尊嚴，透過基本工資提高，增加低所得的基本收入非常有用，從主計總處資料也可看到基本工資提高，讓低等分所得者收入增加。不過，解決低所得收入，還要進一步解決勞工低薪問題，例如目前薪資給付仍是雇主說了算，雇主是否將經濟成果分享勞工，以現行機制來說，勞工沒有能力可以參與。

中央大學經濟系教授吳大任表示，貧富差距擴大背後原因就是擁有愈多財富，可以進行更多投資理財、累積更多財富，例如美國去年升息至今，有錢人靠美元定存就可獲利不少，但通膨造成物價齊漲，卻讓低所得者被迫拿更多錢支付生活開銷，貧富差距勢力拉得更開。

他說，補貼雖然可能被說大撒幣，但對年輕人補貼，盡快累積人生第一桶金卻是必要的，例如青年安心貸款讓青年以比較低貸款買房子是好事，或是補貼一直漲不停的租金、減輕學貸負擔等，讓剛開始不容易累積財富的人可獲得協助，也是政府移轉性支出的重點。

但吳大任認為，政府要有錢進行補貼，就要讓稅制公平，例如目前很多多房族雖然出租房屋，卻不報稅繳稅，這部分有很大的漏洞，政府應改善稅制，想辦法課更多稅，就可專款專用補貼年輕人租房，對年輕人可以有更多協助。