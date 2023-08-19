101年以來最大落差…貧富差距6.15倍 未改善

主計總處昨天發布一一一年家庭收支調查結果、每戶可支配所得差距倍數六點一五倍，與一一○年相同，同樣是創一○一年以來最高。顯示國人貧富差距並未縮小。每戶家庭可支配所得平均數為一百一十點九萬元，年增百分之一點七，每戶可支配所得中位數為九十四點○萬元，年增百分之一點二。

每戶可支配所得差距倍數是依每戶可支配所得高低將戶數分為五組，最高百分之二十家庭與最低百分之二十家庭的可支配所得差距，一般由此觀察國人家庭所得貧富差距、分配不均狀況。

一一一年最高百分之二十家庭每戶可支配所得為二二四點四萬元，年增百分之一點八，最低百分之二十家庭每戶三十六點五萬元，年增百分之一點八，差距六點一五倍，與一一○年相當。

一一一年全體家庭所得每戶可支配所得平均數一百一十點九萬元，較一一○年增百分之一點七，每人平均數三十九點二萬元，增百分之三點八。

家戶消費支出、儲蓄方面，一一一年全體家庭平均每戶消費支出八十三點五萬元，較一一○年增百分之二點三；平均每戶儲蓄二十七點四萬元，年減百分之○點四。

從消費支出內容觀察，以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料占百分之二十四點六為最高，隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出增至百分之十七點八；另外，食品飲料及菸草則占百分之十五點二。

不過，一一一年每戶可支配所得差距倍數六點一五倍，與一一○年相同，並未下降，是否意味貧富差距未改善？

主計總處官員表示，各國皆會透過政府移轉縮短家庭所得差距造成的影響，若不計入政府移轉支出，一一一年因為疫情情況改善，家庭所得倍數差距為七點五倍，較一一○年的七點六三倍縮短。但也因疫情趨緩，且失業率降，一一一年政府發放補助較少，因此移轉支出約改善家庭所得倍數一點一九倍，較前一年的一點三四倍少，兩者加減後，一一一年家庭所得倍數六點一五倍才會與一一○年相同。

朱澤民說，去年疫情趨緩後，對服務業營業有幫助，也有助改善家庭收支差距，加上政府社會福利政策主要對象是低所得家庭，而去年也發五倍券，雖然最高與最低五分位家庭都同樣拿到，但不會弱化倍數，另外如加碼育兒津貼等，都可改善家庭所得落差。