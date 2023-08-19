2023淨零轉型論壇 5國專家談解方

「2023淨零轉型 共創永續家園國際論壇」昨天登場，邀請澳洲、新加坡、日本、韓國及英國專家，聚焦治理經驗及未來淨零城市願景。新北市副市長劉和然表示，新北市將從三大2030淨零藍圖，結合加速機制，逐步實現2050淨零排放目標。

環保局長程大維也分享新北在實踐淨零的階段性成果，包括2019年加入英國與加拿大成立「脫煤者聯盟」(PPCA)，為台灣第一個會員城市；2020年簽署「氣候緊急宣言」；2021年提出「零碳翻轉 新北先行」率先宣布2050年淨零排放目標；2022年完成「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」。

論壇以「淨零城市解方」為主題，邀請新加坡周禕旻資深規劃師分享透過增加可再生能源比例、降低能源需求及碳捕捉等技術，突破地狹人稠限制實踐永續；英國格拉斯哥Caledonian大學教授Tahseen Jafry介紹英國推動公正轉型歷程；澳洲在台辦事處副代表John Madew分享澳洲開發可再生能源降低溫室氣體排放；日本地球環境策略研究機構IGES聯合計畫主任Kataoka Yatsuka以秋田市為例分享淨零推動架構。南韓國家氣候危機適應中心研究員Shin Ji-Young分享韓國氣候變遷調適框架，讓全民參與做出改變。

下午議程則以「淨零能源推動」及「邁向淨零共好」，邀請新北在地企業代表，從能源轉型談到企業的努力，分享氫能應用、碳封存等技術，與造紙業的循環經濟及永續商業模式，有助打造淨零永續城市。