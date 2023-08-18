美國公司債券利差持續收窄　國際投行持續看好

３月美國地方銀行危機緩解以來，美國投資級（IG）公司債券信用利差從３月的高點收窄40個基點至120個基點，回到銀行危機爆發前的低點。目前國際投行基於以下幾個理由還是持續推薦持有美國投資級公司債券，但建議避開銀行及科技等產業債券，能源類債券相對為較好的標的。

基本面方面，從第1季公布的財報來看，投資級公司債的整體槓桿持續增加，但仍然低於疫情前的水準；利潤率、獲利成長和利息覆蓋率有所下降，但仍然高於疫情前的水準；現金餘額則持續增加。因此整體來看，投資級公司債基本面雖然已從高點走弱，仍然好於疫情前水準。另外，摩根史丹利表示美國經濟衰退機率降低，並將第4季度的GDP年成長率從0.9%上調至1.3%，主因預期製造業的投資支出，以及財政支持基礎設施等支出將為經濟帶來支撐。高盛亦下調對於美國進入衰退機率的預估。在此經濟背景下，國際投行認為市場對於公司債的基本面過度擔憂，實際經濟狀況可能會比預期的樂觀些。

產業來看，摩根大通認為能源產業的槓桿比率則持續下降，且獲利能力較其他產業佳，基本面較穩健，因此建議加持能源產業債券。醫療保健產業較多合併併購案透過發債進行融資，因此槓桿增加；科技業增加槓桿，且下半年預計發行量較大，加上整體科技業尤其是半導體復甦緩慢，建議減持科技業相關債券。

從各產業發行量來看，根據摩根大通統計，發行量較去年同期減少較多的產業包括銀行（年減31%）、保險（年減40%）和科技（年減17%）等。上半年發行量較大產業包括能源、公共事業、電信、醫療保健等，醫療保健發行量較大，主要是M&A相關發行推動。摩根大通預估科技和金融（尤其是銀行）等產業的發行量也會有所增加，科技業預計將有較多的M&A或庫藏股買回相關發行，例如Microsoft將可能需要發行約180億美元債券，用於Activision Blizzard的收購案；銀行業方面，3月銀行危機爆發使得市場對於金融債券的胃納變低，銀行業債券發行量較少，因此危機緩解後，預計下半年銀行將增加發行補足上半年較低的發行量。

從投資人需求來看，較大的美國公司債券投資人包括外國投資者和基金。外國投資者中，最大持有者為歐洲、日本、加拿大、台灣，摩根大通表示台灣與歐洲資金皆從去年下半年開始回流美國公司債，日本投資人則持續小幅增加持有美國公司債，而根據摩根大通的投資級債券對外國人吸引力指標（Foreign attractiveness of IG bond Index）來看，由於美金避險成本降低，因此預期美債的吸引力對外國投資人將持續增加。基金流來看，今年以來，投資人持續淨買入投資級債券型基金，對美國投資級債券提供支撐力道。

TAROBO大拇哥投顧認為，美國經濟數據表現較市場預期強勁，高利率環境雖然會影響企業投資、進而影響就業與經濟活動放緩，但不至於進入經濟衰退，此環境下，投資級公司債券信用風險相對低，加上投資人需求持續支撐，是在經濟放緩環境中相對安全的標的。但建議選擇基本面體質較好的投資級公司債、避開槓桿增加較多的產業，例如前述醫療保健與科技業。