製造業各業產值慘兮兮 唯獨這個產業因買氣佳竟成長一成

經濟部今（18）日指出，全球經濟受貨幣緊縮的滯後效應及通膨影響，終端市場消費與投資動能減速，加上產業鏈持續庫存調整，今(2023)年第2季製造業產值4兆2,116億元，較上年同季減少19.57%，連續三季負成長。

經濟部統計處今日發布2023年第2季製造業產值統計。在資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季減少22.7%。其中積體電路業因消費性電子產品需求疲弱，加上產業鏈持續去化庫存，致產值滑落至7,043億元，年減25.2%。

面板及其組件業因TFT-LCD面板應用市場需求仍顯疲弱，加上產品價格低於上年同季，致產值縮減至1,369億元，年減14.02%；電腦電子產品及光學製品業亦因全球景氣走緩，終端產品消費力道緊縮，產值年減3.38%，惟伺服器及網通設備，受惠資料服務需求持續成長，加以廠商提升國內生產比重，抵銷部分減幅。

傳產方面，經濟部指出，因市場消費動能仍疲，產業鏈持續去化庫存，業者安排產線維修或調降產能因應，致化學材料及肥料業、基本金屬業產值分別年減35.99%、27.36%；機械設備業亦因客戶投資轉趨保守，產值年減16.59%；惟汽車及其零件業受惠多款新車上市刺激買氣，產值年增10.7%。

經濟部統計處指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2023年第2季製造業生產指數80.93，較上年同季減少19.11%，為連續四季負成長。

展望未來，經濟部表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用與數位轉型持續擴展，加以下半年消費性電子新品將陸續推出，可望挹注我國製造業生產成長動能，惟全球經濟持續受通膨及升息影響，加上俄烏戰爭、美中科技爭端等不利因素續存，恐抑制我國製造業生產表現。