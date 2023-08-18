快訊

烏克蘭反攻十周傷亡慘重 前美軍坦言：對抗的俄軍部隊「非常專業」

製造業各業產值慘兮兮 唯獨這個產業因買氣佳竟成長一成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
製造業示意圖。聯合報系資料照
製造業示意圖。聯合報系資料照

經濟部今（18）日指出，全球經濟受貨幣緊縮的滯後效應及通膨影響，終端市場消費與投資動能減速，加上產業鏈持續庫存調整，今(2023)年第2季製造業產值4兆2,116億元，較上年同季減少19.57%，連續三季負成長。

經濟部統計處今日發布2023年第2季製造業產值統計。在資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季減少22.7%。其中積體電路業因消費性電子產品需求疲弱，加上產業鏈持續去化庫存，致產值滑落至7,043億元，年減25.2%。

面板及其組件業因TFT-LCD面板應用市場需求仍顯疲弱，加上產品價格低於上年同季，致產值縮減至1,369億元，年減14.02%；電腦電子產品及光學製品業亦因全球景氣走緩，終端產品消費力道緊縮，產值年減3.38%，惟伺服器及網通設備，受惠資料服務需求持續成長，加以廠商提升國內生產比重，抵銷部分減幅。

傳產方面，經濟部指出，因市場消費動能仍疲，產業鏈持續去化庫存，業者安排產線維修或調降產能因應，致化學材料及肥料業、基本金屬業產值分別年減35.99%、27.36%；機械設備業亦因客戶投資轉趨保守，產值年減16.59%；惟汽車及其零件業受惠多款新車上市刺激買氣，產值年增10.7%。

經濟部統計處指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2023年第2季製造業生產指數80.93，較上年同季減少19.11%，為連續四季負成長。

展望未來，經濟部表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用與數位轉型持續擴展，加以下半年消費性電子新品將陸續推出，可望挹注我國製造業生產成長動能，惟全球經濟持續受通膨及升息影響，加上俄烏戰爭、美中科技爭端等不利因素續存，恐抑制我國製造業生產表現。

經濟部 製造業 消費

延伸閱讀

陸啟動貿易壁壘調查擬中止ECFA 經部：顯見政治動機

這個關鍵日要圈起來 鮑爾25日將在傑克森洞Fed年會致詞

陸控台違反WTO規定喊斷ECFA 經濟部：並未違規，別政治化

日服務類通膨30年來首次漲至2% 日銀已無規避緊縮藉口

相關新聞

景氣近八年最慘！ 主計總處下修GDP至1.61%

行政院主計總處今（18）日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，因出口衰退、投資表現不如預期，預測今年經濟...

陸啟動貿易壁壘調查擬中止ECFA 經部：顯見政治動機

中國大陸商務部昨日表示，已啟動對台灣貿易壁壘調查，涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項，並宣稱初步調查顯...

製造業各業產值慘兮兮 唯獨這個產業因買氣佳竟成長一成

經濟部今（18）日指出，全球經濟受貨幣緊縮的滯後效應及通膨影響，終端市場消費與投資動能減速，加上產業鏈持續庫存調整，今(...

保二無望！主計總處下修全年GDP1.61% 但主計長說「柳暗花明」

主計總處今天更新最新經濟預測，今年全年GDP（國內生產毛額）成長率為1.61%，創八年來最低，「保二」確定無望，主因是全...

陸將取消台灣ECFA優惠？工總：企業希望延續並多元溝通

兩岸官方為台灣限制大陸產品進口是否違反世界貿易組織（WTO）規定 互不相讓，全國工業總會今天傍晚表達立場，強調企業界多希...

ECFA要斷了？陸控台違反WTO規定 經部：未違規別政治化

中國大陸商務部4月啟動對台貿易壁壘調查，17日公布初步調查結果，控訴台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規定，將依有關規定研究中止或部分中止ECFA（海峽兩岸經濟合作架協定）項下，給予台灣產品的關稅優惠；中國國台辦今天也表態支持。 對此，經濟部今天回應，我方並未違反WTO規範，直言大陸此舉屬於政治動機，相關貿易問題仍願意與對岸在WTO架構下繼續討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦