GoSky 攜手 Yo-Kai Express 用 IG 更方便點餐

近期正夯的拉麵自動販賣機Yo-Kai Express與行銷科技(MarTech)業者GoSky兩家新創攜手合作，用IG內建Mini App服務、不用下載也能點餐，為消費者提供極致便捷的服務體驗。

Yo-Kai Express透過先進的robotic科技推出無人拉麵、熱食販賣服務，提供消費者無論在何地，都能迅速享用到熱騰騰的拉麵和各種受喜愛的熱食，客戶不必被地點或餐廳打烊所限。在美國、日本等地已有超過150家Yo-Kai Express門市，正活躍於全球的市場中，像是特斯拉工廠、Space X、聖荷西機場、奧林匹克滑雪場Palisades Valley、Aloft酒店（雅樂軒）等。

GoSky的SaaS平台將亞洲小程序的方便體驗帶到美國，讓各大品牌大幅節省開發APP資金與時間，能在短短30分鐘，毫無程式碼基礎下，在美國消費者常用的通訊軟體 Instagram、Messenger上推出專屬的會員Mini App。這種模式讓消費者在免下載、毫無障礙的情境中即刻體驗品牌服務。

Yo-Kai Express由軟銀、一風堂投資背書，而GoSky則由500 Global、Acorn Pacific投資。雙方也開啟跨國、全球化的合作，希望為消費者帶來全新的「便利」體驗，並持續引領業界潮流。