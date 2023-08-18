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正隆建廢紙容器循環再生商模 后里廠沼氣綠電2024年完工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

正隆（1904）總經理張清標表示，公司積極發展再生能源，持續善用產業特性和廠區地理條件投入沼氣、風電和光電，去年全台再生能源總裝置容量較2020年增加近2倍。為持續提升循環再生能源優勢，正隆已啟動旗艦造紙廠后里廠沼氣綠電和生質熱電系統的建置，預計將分別於2024年、2026年完工，大幅提高綠電的產出和創造低碳優勢。

正隆自2019年啟動「智紙4.0」低碳轉型，以智慧產銷以及規模化回收再生，開創全台最大回收紙再生規模。正隆近年積極投入紙容器再生，除了竹北廠，大園廠新設6.6萬噸再生白漿線將進一步擴大廢紙容器的再生量能，結合大園沼氣發電系統幫助工廠完成綠能轉型。

此外，正隆竹北廠全台最大高效能生質熱電系統正進行試車，每月最高可使用14,000公噸的SRF固體再生燃料，每年創下減碳效益達3萬公噸。同時正隆也是紙業中唯一取得風力再生能源憑證業者，累積擁有11,917張風力再生能源憑證，后里廠新設光電也在申請綠電憑證中。

正隆今年並已啟動造紙業首例工業用紙碳足跡盤查，攜手20家上下游產業鏈夥伴減碳，打造以正隆為首的「1+N碳管理示範團隊」，規劃10月底前完成21家企業碳盤查、節能診斷，3家組織碳盤查、4家產品碳足跡盤查，養成40位碳管理種子，確保由正隆供應鏈製造的低碳工業用紙，持續在國際減碳趨勢下，提升綠色競爭力。

正隆 再生能源

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