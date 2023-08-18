快訊

長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係…許姓前處長背景很硬？群創說話了

「折凹雨刷洩憤」遭起訴 美女主播簡立喆現身解釋：消息有誤

抽籤紅包來了！這檔網通股申購首日飆漲停 抽中現賺萬元

陳建仁出席行政院親子日活動：為國人營造安居樂業的幸福家園

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長陳建仁今（18）日出席行政院親子日活動時表示，這是疫情過後，行政院首度舉辦親子日，他歡迎前來的大小朋友，也欣慰同仁在辛勞之餘，能與家人共度美好時光。他強調，為國人營造安居樂業的幸福家園，是政府重大施政目標，也呼籲國人持續團結努力，擁有更美好的生活。

陳建仁致詞時指出，他很高興看到前來的大小朋友如此活潑有朝氣，使行政院充滿歡樂，一改平時嚴肅氣氛。許多父母為孩子特別裝扮，並有21個家庭三代一同出席，他要代表行政院歡迎員工眷屬參觀家人的辦公場所，也希望參與的大小朋友都能喜歡行政院。

陳建仁憶及，他在台大授課時，並無親子日活動，因此他暑假經常要把孩子帶在身邊。行政院同仁平時工作繁忙，不免壓縮與家人相聚時光，行政院在暑假期間藉由親子日活動，備有爆米花、棉花糖、捏麵人等，並安排許多活動，目的是讓同仁在辛勞工作之餘，與家人共度愉快的一天。

陳建仁並強調，為國人營造安居樂業的幸福家園，是政府重大施政目標，因此推動「0-6歲國家一起養」及「長期照顧十年計畫2.0」政策，照顧幼兒及長者，讓年輕人得以專心從事志業、完成抱負，也希望藉由政府努力，使大家「願婚、敢生、樂養」。

陳建仁指出，因為疫情關係，行政院3年未舉辦親子日活動，政府防疫之所以成功，除了公務同仁的付出，也是台灣2,300萬無名英雄的共同努力，全體國人無分大小做好防疫，疫情才得以控制。他期盼，我們持續團結努力，手牽手、心連心、肩併肩，就能擁有更美好的日子，也祝福現場同仁家庭美滿、平安喜樂。

親子 陳建仁 疫情

延伸閱讀

視察萬大線 蔣萬安為這原因特別向陳建仁請命

陳建仁、蔣萬安視察捷運萬大線 北市估追加7百多億

南海軍演仍赴雙城論 蔣萬安：兩岸越緊張越需要溝通交流

高雄淹水機車快滅頂 市民湧陳其邁臉書酸：陳建仁不是誇超前部署？

相關新聞

陸控台違反WTO規定喊斷ECFA 經濟部：並未違規，別政治化

中國大陸商務部4月啟動對台貿易壁壘調查，17日公布初步調查結果，控訴台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO...

亞東氣體向富威電力購買長期綠電

為達成2050碳中和目標，由法國液空集團與遠東新世紀集團合資成立的亞東工業氣體，今（18）日與富威電力簽署長期太陽能電力...

第2季製造業產值年減近20% 連3季負成長

受通膨和升息影響，投資和消費動能疲弱，經濟部表示，112年第2季製造業產值新台幣4兆2116億元，較去年同季減少19.5...

加入亞太FTA 做好三個準備

今年全球區域經濟整合變化不小，亞太兩巨型自由貿易協定（FTA），跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）頗有進展；在CPTPP的汶萊，以及RCEP的菲律賓，最後分別完成其國內批准程序後，CPTPP與RCEP已經全面生效。

淨零轉型 僅7%企業承諾減碳

行政院雖公布二○五○淨零轉型路徑及策略，排碳大戶的態度才是能否達標的關鍵指標。綠色公民行動聯盟等環團昨指出，據金管會資料...

鄧白氏調查 企業樂觀指數連二升

鄧白氏昨（17）日公布第3季企業樂觀指數（BOI），國內企業樂觀程度連兩季回升，來到66.3，季增1.4%，但仍低於去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦