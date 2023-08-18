陳建仁出席行政院親子日活動：為國人營造安居樂業的幸福家園

行政院長陳建仁今（18）日出席行政院親子日活動時表示，這是疫情過後，行政院首度舉辦親子日，他歡迎前來的大小朋友，也欣慰同仁在辛勞之餘，能與家人共度美好時光。他強調，為國人營造安居樂業的幸福家園，是政府重大施政目標，也呼籲國人持續團結努力，擁有更美好的生活。

陳建仁致詞時指出，他很高興看到前來的大小朋友如此活潑有朝氣，使行政院充滿歡樂，一改平時嚴肅氣氛。許多父母為孩子特別裝扮，並有21個家庭三代一同出席，他要代表行政院歡迎員工眷屬參觀家人的辦公場所，也希望參與的大小朋友都能喜歡行政院。

陳建仁憶及，他在台大授課時，並無親子日活動，因此他暑假經常要把孩子帶在身邊。行政院同仁平時工作繁忙，不免壓縮與家人相聚時光，行政院在暑假期間藉由親子日活動，備有爆米花、棉花糖、捏麵人等，並安排許多活動，目的是讓同仁在辛勞工作之餘，與家人共度愉快的一天。

陳建仁並強調，為國人營造安居樂業的幸福家園，是政府重大施政目標，因此推動「0-6歲國家一起養」及「長期照顧十年計畫2.0」政策，照顧幼兒及長者，讓年輕人得以專心從事志業、完成抱負，也希望藉由政府努力，使大家「願婚、敢生、樂養」。

陳建仁指出，因為疫情關係，行政院3年未舉辦親子日活動，政府防疫之所以成功，除了公務同仁的付出，也是台灣2,300萬無名英雄的共同努力，全體國人無分大小做好防疫，疫情才得以控制。他期盼，我們持續團結努力，手牽手、心連心、肩併肩，就能擁有更美好的日子，也祝福現場同仁家庭美滿、平安喜樂。