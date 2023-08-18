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陸控台違反WTO規定喊斷ECFA 經濟部：並未違規，別政治化

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
中國大陸控訴台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規定。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影
中國大陸控訴台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規定。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影

中國大陸商務部4月啟動對台貿易壁壘調查，17日公布初步調查結果，控訴台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規定，將依有關規定研究中止或部分中止ECFA（海峽兩岸經濟合作架協定）項下，給予台灣產品的關稅優惠；中國國台辦今天也表態支持。

對此，經濟部今天回應，我方並未違反WTO規範，直言大陸此舉屬於政治動機，相關貿易問題仍願意與對岸在WTO架構下繼續討論。

經濟部表示，我方未違反WTO規範，兩岸同時加入WTO時我方即已存在此措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但我方也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口。

經濟部表示，中方2005年訂定貿易壁壘調查規則後，歷經多年中方皆未對我方進行調查，顯見中方目前作為屬於政治動機；兩岸經貿往來正常有序，且互利互補，兩岸貿易關係有相關機制和法律規定，且行之有年，不希望被過度工具化、複雜化甚至政治化，相關貿易問題我方仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。

WTO 經濟部

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