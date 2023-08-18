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亞東氣體向富威電力購買長期綠電

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
富威電力董事長胡惠森今日與亞東工業氣體總裁Olivier Letessier簽署再生能源長期購電合約。圖/富威電力提供
富威電力董事長胡惠森今日與亞東工業氣體總裁Olivier Letessier簽署再生能源長期購電合約。圖/富威電力提供

為達成2050碳中和目標，由法國液空集團與遠東新世紀集團合資成立的亞東工業氣體，今（18）日與富威電力簽署長期太陽能電力採購合約，成為全台領先將再生能源引進製程的氣體公司。此合約將幫助亞東工業氣體每年減少約28座大安森林公園之吸碳量，為台灣工業氣體產業去碳化邁出關鍵的一步。

配合行政院綠能科技產業創新推動方案，本次亞東工業氣體與富威電力簽訂長期購電合約，預計於2024年開始將再生能源引進氣體製程中，為台灣的半導體、石化、鋼鐵、光電、面板與製造等各種產業提供更綠色的氣體，推動台灣產業去碳化。

亞東工業氣體總裁Olivier Letessier表示，本次簽署的長期再生能源採購協議為亞東去碳行動的關鍵一環。奠基於現有的優化製程效率與改善廠房設施等創新作為，亞東能夠更進一步的降低自身碳排，並為客戶提供有競爭力的低碳解決方案，同時推動台灣的減碳進程。本次行動也符合液空集團的ADVANCE策略方向，致力於提升財務與非財務績效。

富威電力董事長胡惠森表示，兩大集團都是以實際行動來減緩氣候變遷之影響，雙方合作極具指標性意義，將加速台灣氣體產業邁入綠電新紀元。」

面對全球淨零、碳關稅壓力，綠電交易自由化及綠電市場供不應求，企業購售電合約（CPPA）的需求引起各界關注。富威電力為目前國內綠電交易及轉供據點最多的業者，截至今年6月，太陽能、陸域風電累積可轉供度數達1.8億度，全台已轉供據點超過300多個；服務客戶以科技業、金融業為大宗。

綠電 太陽能 再生能源

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