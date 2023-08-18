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觀光產業加薪潮沒了？六成八業者無意再加碼

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行今公布 「觀光業徵才現況調查」，日文導遊Toku、接案婚企Gin、1111公關經理曾仲葳、英語領隊Cris（左起至右）出席活動。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行今公布 「觀光業徵才現況調查」，日文導遊Toku、接案婚企Gin、1111公關經理曾仲葳、英語領隊Cris（左起至右）出席活動。 圖／1111人力銀行提供

為迎接復甦，改善缺工，觀光產業自今年起加薪潮不斷，只盼補足人力。但，根據1111人力銀行今（18）日發布的最新調查發現，進一步詢問觀光業者是否願意為了搶才，開出更好的薪資福利條件，結果發現只有三成二的業者願意再加碼，其中六成八觀光業無意再加碼，其中五成四表示今年已調薪。

此外，為了補齊人力，調查還發現業者最想找的是全職工作者，主要的缺口多為基層人員，包括：房務人員、第一線櫃檯服務人員、廚師、業務人員、內勤客服等。

至於願意加薪的觀光業表示，將提供包括調整起薪72.8%、優於同業獎金制度29.0%、晉升管道暢通16.6%、增加休假10.4%等福利。

至於疫後徵才最大的挑戰有哪些？業者感受最深的包括少子化更明顯找不到人35.5%、求職者就業意向改變29.0%、人才的能力與要求薪資不符26.6%，以及受疫情影響人才不願回流24.7%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，對於觀光業來說，人才的缺乏已經持續一段時間，加薪搶才大多是第一步，從主計總處的統計資料可以發現，去年1~11月住宿餐飲業的調薪幅度為5.08%，打趴金融業，調查更發現五成四的業者在今年度都已經有加薪的行動，連年調薪已對業者的獲利產生壓力，因此短期間要再次調薪機會並不高。

曾仲葳分析，根據教育部大專校院畢業生人數預測分析報告顯示，自110年後，畢業生人數就逐年遞減，預估在120學年度，畢業生人數會跌破20萬人，直接衝擊產業最缺乏的基層人力，對於企業的正常運作有直接影響，建議觀光業者可以打破鎖定正職人員的求才方式，以兼職或計時人員取代，將長時間的班務像是櫃台人員調整為2到3班，同時進用可以配合彈性工時的中高齡就業人口，確保服務不中斷，或者以旅宿業者現有的資源來提供福利，包括員工餐廳、員工宿舍等福利，如此一來不會增加太多的成本，卻可以減少基層員工通勤、外食的成本，發揮比單純加薪更高的效益。

上述「觀光業徵才現況調查」問卷，是1111人力銀行自2023年8月2日至8月16日，針對1111人力銀行的企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數759份。

觀光 加薪 人力銀行

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