快訊

YouTube Shorts短影音暴增更多「抖音腦」！4後果讓人驚恐 自救方法曝光

海放李多慧？韓職「最強外掛」有望來台 火辣身材、撩人眼神讓人噴鼻血

打開美國核武預算黑盒子：維持霸權要花多少錢？

「時間」在諾蘭電影中扮演重要元素 奧本海默出現這些腕表

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
電影男主角奧本海默所配戴的現有類似款，左起 美國經典系列BOULTON H13431553， 卡其航空H76419951，以及卡其海軍系列 H78465553。圖/漢米爾頓提供
電影男主角奧本海默所配戴的現有類似款，左起 美國經典系列BOULTON H13431553， 卡其航空H76419951，以及卡其海軍系列 H78465553。圖/漢米爾頓提供

知名導演克里斯多夫．諾蘭執導的電影「奧本海默」7月21日正式在台灣上映，以3,920萬台幣拿下全台首周新片冠軍。電影導演偏愛使用實景特效不用3D動畫後製，仍營造出張力極強的大場景與逼真效果。除了慣有的燒腦劇情倍受討論之外，電影用心打造的時代感配件也引起關注，特別是男主角以三款不同腕表搭配造型，所佩戴漢米爾頓腕錶更被粉絲網友們熱搜，並頻頻在官網與專櫃詢問是否買得到。

漢米爾頓為男主角席尼．墨菲扮演奧本海默選擇三款腕表，Cushion B、Endicott 和 Lexington，都兼具美國傳統設計與裝飾藝術風格，這些參照物平衡了科學上的精確性，並象徵了個人的開拓精神。

被譽為神級導演的諾蘭，他的電影總有複雜的故事情節，擅長以非線性敘事和時空旅行等元素，跨越現實與虛構間的界限，讓觀眾沉浸在細膩的劇情裡。

諾蘭以其對情節和人物塑造的精細程度而聞名，「時間」是他喜愛且重用的主題，腕表在諾蘭的電影中一直擔負重任，近年來在他的電影裡都會看到「腕表」這項道具。諾蘭已與漢米爾頓合作多次，例如「星際效應」中父親傳承給女兒的卡其陸戰系列腕表（被暱稱為墨菲表）連結兩個主角的情感，和「天能」裡的卡其海軍系列BeLOWZERO的計時腕表。

電影 漢米爾頓 美國

延伸閱讀

「奧本海默」出現爭議對白 導演坦言「劇本裡沒有」

MLB／張育成續留紅襪到3A 教頭有期許：他可以更好

諾蘭導演最新力作你看了嗎？奧本海默話題焦點大整理！

「奧本海默」出現爭議對白 諾蘭坦言「劇本裡沒有」

相關新聞

永續揭露 119家企業先行

金管會昨（17）日宣布全面接軌IFRS永續揭露準則，敲定2026年為永續元年，2027年3月中將有119家資本額百億元的...

退撫基金「徵才」 鋪路自選投資 最快10月底決標

新制退撫自今年7月1日起上路，並將自2025年開放自主投資，亦即新進公務及教育人員屆時可以自己選擇「保守型」、「穩健型」...

加入亞太FTA 做好三個準備

今年全球區域經濟整合變化不小，亞太兩巨型自由貿易協定（FTA），跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）頗有進展；在CPTPP的汶萊，以及RCEP的菲律賓，最後分別完成其國內批准程序後，CPTPP與RCEP已經全面生效。

淨零轉型 僅7%企業承諾減碳

行政院雖公布二○五○淨零轉型路徑及策略，排碳大戶的態度才是能否達標的關鍵指標。綠色公民行動聯盟等環團昨指出，據金管會資料...

鄧白氏調查 企業樂觀指數連二升

鄧白氏昨（17）日公布第3季企業樂觀指數（BOI），國內企業樂觀程度連兩季回升，來到66.3，季增1.4%，但仍低於去年...

永續揭露 業者點出八難題

金管會敲定2026年起的三年內，分階段讓上市櫃公司依國際準則揭露永續資訊，金管會8月召開公聽會時，企業表達最擔憂八件事，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦