「時間」在諾蘭電影中扮演重要元素 奧本海默出現這些腕表

知名導演克里斯多夫．諾蘭執導的電影「奧本海默」7月21日正式在台灣上映，以3,920萬台幣拿下全台首周新片冠軍。電影導演偏愛使用實景特效不用3D動畫後製，仍營造出張力極強的大場景與逼真效果。除了慣有的燒腦劇情倍受討論之外，電影用心打造的時代感配件也引起關注，特別是男主角以三款不同腕表搭配造型，所佩戴漢米爾頓腕錶更被粉絲網友們熱搜，並頻頻在官網與專櫃詢問是否買得到。

漢米爾頓為男主角席尼．墨菲扮演奧本海默選擇三款腕表，Cushion B、Endicott 和 Lexington，都兼具美國傳統設計與裝飾藝術風格，這些參照物平衡了科學上的精確性，並象徵了個人的開拓精神。

被譽為神級導演的諾蘭，他的電影總有複雜的故事情節，擅長以非線性敘事和時空旅行等元素，跨越現實與虛構間的界限，讓觀眾沉浸在細膩的劇情裡。

諾蘭以其對情節和人物塑造的精細程度而聞名，「時間」是他喜愛且重用的主題，腕表在諾蘭的電影中一直擔負重任，近年來在他的電影裡都會看到「腕表」這項道具。諾蘭已與漢米爾頓合作多次，例如「星際效應」中父親傳承給女兒的卡其陸戰系列腕表（被暱稱為墨菲表）連結兩個主角的情感，和「天能」裡的卡其海軍系列BeLOWZERO的計時腕表。