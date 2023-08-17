進出口疲軟 鄧白氏：製造業樂觀指數連跌不止

鄧白氏昨（17）日公布第三季企業樂觀指數（BOI），其中飯店與餐飲業持續蟬聯最有信心產業，顯示國內內需動能續強，在6項指標中的新增訂單、淨利潤、售價及新增員工4項上皆表現樂觀情緒，而最不樂觀產業持續為交通物流業，在進出口表現疲軟下，僅銷量、新增訂單及淨利潤抱持最低的樂觀態度。

勞動部先前針對疫後產業缺工進行補貼，鄧白氏表示，得益於主管機關補貼，民間消費成為面對出口衰退與艱難經濟的一大亮點。數據顯示，今年第二季的零售銷售額成長率從今年第一季的5.5%提升為雙位數成長的 13%，根據鄧白氏調查顯示，住宿和餐飲服務業的受訪者於新增訂單數、淨利潤、銷售價格以及員工招聘持保持樂觀，而主管機關針對餐飲業勞動力短缺的舉措也支持了該產業的企業樂觀情緒。

製造業出口方面，在2021年出現強勁增長，創下10年新高後，去年的出口增長受到影響，去年第四季及今年第一季在季增率與年增率上都出現了萎縮。截至今年6月底，所有主要產業部門的出口達連續八個月下降。進出口疲弱導致交通物流業表現不佳，此外，製造業產出的成長率持續下降。數據顯示，從2022年第一季開始，製造業內部每季與去年同期相比的企業樂觀情緒呈現下滑。

鄧白氏表示，總體而言，營業收入、新增訂單數量和稅後淨利的樂觀程度在2023年第三季度創下三個季度新高，且在內需市場動能強於外需市場的情況下，服務業樂觀指數來到84.2，季增4.1%，而製造業則為54.1，季減1.2%。