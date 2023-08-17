光隆精密財報／上半年營收獲利創高 7月大陸商用車需求提升

光隆精密-KY（4581） 上半年營收獲利創新高，7月起歐美與中國大陸商用車需求顯著提升，預期下半年的表現持續樂觀。

光隆精密上半年財報營收及獲利創新高，2023年上半年營收為5.96億元，年增率22.38%，受惠於歐美強勁需求，除了高毛利產品組合比重提高外、在各項成本費用管控得宜及匯兌收益挹注下，上半年 EPS 3.32元，已與2022年度全年度相當。

光隆精密表示，下半年歐美客戶量產單需求依然強勁，新件訂單持續放量，另中國大陸商用車出貨自7月起已有顯著提升，尤其在環保政策推動下，有助於天然氣重卡商用車銷量，2023年下半年營收持續穩定成長，今年全年營收雙位數成長可期。

中國大陸市場向來是汽車相關產業相當重視的環節，內需市場遲遲未見提升，受到各行業的重視，7月的出貨量顯著提升，對產業的意義重大。

展望下半年，產品組合及匯率等因素與上半年條件相當，毛利率有望維持上半年水準，管理階層對於達成今年的營運目標深具信心。