全新生力軍 UR20 首度亮相！Universal Robots 將於台北國際自動化工業大展秀多元應用

台灣作為全球自動化市場規模前十大國家，在電子零件、金屬加工、半導體等產業的自動化需求穩健，而體積輕巧、彈性靈活、投資回收期短的協作型機器人，便成企業評估自動化解決方案的首選。為加速企業導入協作型自動化解決方案，協作型機器人領導廠商 Universal Robots（UR）將於 8 月 23 日至 8 月 26 日參加 2023 年台北國際自動化工業大展（南港展覽館一館 4 樓 L212 攤位），展出最新生力軍 UR20 及 e 系列產品線，其中 UR20 為全台首度亮相，全新的關節設計可加速生產周期並處理重型物料，為在地企業提供更完善的自動化支援。

隨著綠色議題在全球供應鏈發酵，企業佈署自動化設備更關注節能、降低碳排的永續解決方案；相較傳統工業機器人，體積輕巧的協作型機器人所需電力較少，Universal Robots e 系列中的 UR10e 和 UR16e 平均耗電量為 350W，等同於一般家用果汁機的耗電量；能負載 20 公斤的 UR20 也僅耗能 500W，不僅對環境更友善，也能有效節省生產成本。研調機構 Mordor Intelligence 數據指出，2023 至 2028 年全球協作型機器人市場年均複合成長率將達 20.5%，顯見協作型機器人成長動能強勁。

本次台北國際自動化工業大展期間，Universal Robots 將完整呈現協作型機器人在電子製造、半導體及金屬加工產業之多元應用：

•堆棧：臂長達 1.75 公尺的 UR20 搭配真空夾爪，拾取物件進行產線後段堆棧作業，相較工業型手臂減少佔地空間 40%，釋放更多活用空間

•焊接：UR10e 結合簡單介面的焊接套件，包含無需編程的法蘭編輯器，搭載專屬 URCap 軟體，可直覺高效地完成焊道設定，解決小量多樣與大型工件的焊接製程

•自走車：擁有自主導航的 MiR250，搭配整合 UR10e 與具標靶定位功能的視覺，有效提升產線敏捷性與生產力

•CNC（Computer Numerical Control）雙夾爪上下料：UR16e 透過雙夾爪套件一次取放兩項物件，進行 CNC 機器上下料，大幅降低工作週期時間

•加工件量測：UR5e 安裝隨插即用的夾爪，適用於中小型零件移載；再搭配內徑手動測量儀，快速實現全自動化精密量測，提升產線效率

Universal Robots 亞太區總裁蘇璧凱表示：「近年台灣製造業者積極擁抱綠色自動化，UR 協作型機器人的優勢在於體積輕巧降低能耗、佔地面積小能節省製程空間，並能有效利用資源降低廢料產生，創造兼顧效率及永續的生產應用。此外，藉由減少一線人員的高重複性工作與傷害，使其從事更高價值任務，更進一步改善員工作業環境，實現永續製造的願景。」

UR 協作型機器人目前全球銷售量已超過 75,000 台，為提供在地客戶更完整的技術服務與教育訓練，Universal Robots 也積極在台灣設立技術支援與訓練基地，提供基礎課程與實務教學，協助用戶快速導入，並進一步培育自動化產線人才。

8 月 23 日至 8 月 26 日台北國際自動化工業大展期間，Universal Robots 於南港展覽館一館 4 樓攤位 L212 展出 e 系列產品線及最新生力軍 UR20，透過協作型機器人在產線上的模擬情境，擘畫人機協作的智慧製造藍圖，歡迎各界蒞臨參觀。

圖／Universal Robots 提供

關於 Universal Robots

Universal Robots 致力於透過其領先的機器人平台打造全新的生產方式。

自 2008 年推出世界上首台工業用協作型機器人（cobot）以來，UR 開發出包括 UR3e、UR5e、UR10e 和 UR16e 的一系列產品線，分別對應機器手臂的臂長和負載。每款產品皆支援 UR+ 生態系中的各式末端夾爪、軟體、配件和應用套件，賦予協作型機器人可在各產業中使用，並可彈性部署於不同作業中。

Universal Robots 隸屬於泰瑞達（Teradyne Inc.），總部位於丹麥奧登斯，子公司與區域據點遍布美國、德國、法國、西班牙、義大利、英國、捷克、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、中國大陸、印度、新加坡、日本、韓國、台灣與墨西哥。

Universal Robots 在全球已銷售超過 75,000 台協作型機器人。