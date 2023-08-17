環保署補助減碳研究 每案最多100萬元

環保署今年度補助溫室氣體減量管理及氣候變遷調適研究發展計畫即日起公開徵求，收件至8月31日，共分為四大類別。計畫申請金額每案最高可達100萬元，執行期程為今年10月1日至明年9月30日。

環保署表示，《氣候變遷因應法》已於今年2月15日公布施行，為鼓勵國內公私立大專院校及財團法人學術研究機構投入溫室氣體減量及氣候變遷調適領域相關研究，此次徵求計畫希望提升我國因應氣候變遷的學術研究能量，作為政府施政注入新思維與新活力。

環保署表示，徵求主題共四大類別，第一類「國際減碳規範、機制指標探討」，主要解析歐盟碳邊境調整機制等國家類此關稅法案，分析對我國產業衝擊及設計因應做法。

第二類「國內減碳策略研析」主題，則包括研析未來國內碳市場可行之覆蓋行業及分配機制，並探討對於淨零技術發展之影響等。

第三類「企業社會責任探討」主題，則就探討企業內部碳定價制度對國家淨零路徑之影響及分析碳定價制度與主要企業競爭力之相互關連等。

第四類「氣候變遷調適與韌性」主題，重點在於擇定關鍵災害風險（如極端高溫、極端降雨、海平面上升及乾旱）與民眾關切之易受氣候變遷衝擊影響議題，探討氣候風險評估及溝通原則，及研析易受氣候變遷衝擊影響之脆弱群體類型，探討強化該族群調適能力之推動策略等。

環保署表示，計畫申請金額之上限，依本署每年通過之預算進行分配，計畫每案以100萬元為上限，執行期程為2023年10月1日至2024年9月30日，各計畫補助金額採全額補助。

為利外界了解補助計畫申請方式與相關注意事項，環保署已擬定「112年度補助溫室氣體減量管理及氣候變遷調適研究發展計畫徵求書」，說明計畫申請流程、研究主題、計畫審查、構想書及申請計畫書撰寫方式等相關規定，詳細徵求內容可至環保署網站「其他消息」或「同舟共濟-臺灣氣候變遷調適平臺」下載參閱。