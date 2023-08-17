快訊

獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

台大化工所爆炸9傷 學生：中午聽到巨響、校園燒焦味四溢

高雄九如交流道淹成車河車主往水裡衝 網驚嘆：好勇敢

生成式 AI 來勢洶洶 國科會研擬相關指引最新進度曝光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

人工智慧（AI）發展快速，日前，行政院副院長鄭文燦有就提到，政府將會研擬 AI 基本法。對此，國科科會副主委陳儀莊今（17）日表示，目前已搜集各界意見完畢，在立法前會先推動生成式 AI 指引，該指引會儘速報請行政院。

面對 AI 浪潮來勢洶洶，先前國科會就指出，已在擬定草案中，包括 AI 法律名詞定義、隱私保護、資料治理、風險管控、倫理原則規範、產業推動，以及 AI 應用的遵法與合法性等7面向。

至於 AI 基本法的最新進度，陳儀莊表示，AI 的發展相當快速，所以連發展最快的歐盟都還只是在草案階段，國科會也密切的監看這些所有的發展，國科會內部也多次與產官學界召開過相關會議，接下來也會積極的處理 AI 基本法的相關立法進程。

另外，陳儀莊說，在立法以前國科會將會先提出生成式 AI 指引，目前該指引已經在公共政策網路平台搜集了各界意見，也已經在行政院政務委員羅秉成、龔明鑫及吳政忠的主持的「數位政策法制專案協調會議」上搜集各部會的意見，未來該指引也會成為各公務機關的 AI 使用相關指引辦法，接下來就會報請行政院會通過後，就會送進立法院審議。

行政院發言人林子倫則補充，有關生成式 AI 指引的進度，政院會加速審議，盡快通過院會。

國科會主委吳政忠日前就提到，事實上歐盟相關草案尚未正式通過，美國也還沒有，日本則是鼓勵新創趕快應用生成式 AI。他也坦言，當ChatGPT等生成式 AI 走入民眾日常，將對人文社會產生相當大影響，確實需布局相關法規、指引，「這是重中之重，我們未來半年一定會處理」。

AI 歐盟 羅秉成

延伸閱讀

行政院澄清蔡政府債務問題 僅增4000多億、絕非2兆

駁前瞻基礎建設債留子孫 政院：是替子孫投資未來

陳建仁挨批暗酸南投 政院：扭曲發言令人遺憾

政院：柯文哲不能因北捷蓋得早 反對前瞻協助其他縣市

相關新聞

林伯豐：大陸經濟前景需努力才會好 但台灣不應看衰

三三會理事長林伯豐今（17）日表示，中國大陸的恆大、碧桂園、中植資產管理引發的金融危機仍會持續嚴重，但是大陸對政策的持續...

開放第三地陸客來台 王國材：有8至9萬人受惠

行政院長陳建仁日前提到，將優先開放「旅居中國大陸以外地區」的陸客來台觀光，並預計在近期會公佈方案。對此，交通部長王國材今...

對話式AI最適合擔任哪種職業？ Google科學家給答案

ChatGPT、Google Bard這些對話式AI服務蔚為流行，有人拿它來寫程式，有人拿它來寫論文，隨著技術不斷日新月異，對話式AI勢必會變得愈來愈聰明。試想，如果有一天，對話式AI也可以有一份職業的話，它的工作會是什麼呢？ 事實上，對話式AI應用現在仍在發展階段，無論是ChatGPT或者是Google Bard，許多功能都還在持續測試，也因此，許多人都對對話式AI的應用發展感到相當好奇，究竟，對話式AI未來會大量使用在民眾的哪個生活場景裡？

新全球化／脫鉤改「去風險化」 台廠加速移往東南亞能躲避貿易戰？

「新全球化」成為地緣政治的熱門新話題，長期處理台商經營實務的資誠會計事務所兩岸商務暨稅務服務會計師段士良發現，正因為對戰爭的風險意識提高...

新全球化／兩岸貿易漸行漸遠…沒跟上陸電動車出口大噴發 連晶片也脫鉤

經濟寒風襲來，兩岸經濟數據臉都綠了。近期台灣出口「連十黑」，大陸也好不到哪裡去...

鼓勵聘僱中階技術人力 勞動部縮短國內招募期間

勞動部推動「移工留才久用方案」，為了鼓勵雇主申請聘僱中階技術人力，近期已經縮短辦理國內求才招募期間，從原本21天縮短為7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦