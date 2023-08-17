生成式 AI 來勢洶洶 國科會研擬相關指引最新進度曝光

人工智慧（AI）發展快速，日前，行政院副院長鄭文燦有就提到，政府將會研擬 AI 基本法。對此，國科科會副主委陳儀莊今（17）日表示，目前已搜集各界意見完畢，在立法前會先推動生成式 AI 指引，該指引會儘速報請行政院。

面對 AI 浪潮來勢洶洶，先前國科會就指出，已在擬定草案中，包括 AI 法律名詞定義、隱私保護、資料治理、風險管控、倫理原則規範、產業推動，以及 AI 應用的遵法與合法性等7面向。

至於 AI 基本法的最新進度，陳儀莊表示，AI 的發展相當快速，所以連發展最快的歐盟都還只是在草案階段，國科會也密切的監看這些所有的發展，國科會內部也多次與產官學界召開過相關會議，接下來也會積極的處理 AI 基本法的相關立法進程。

另外，陳儀莊說，在立法以前國科會將會先提出生成式 AI 指引，目前該指引已經在公共政策網路平台搜集了各界意見，也已經在行政院政務委員羅秉成、龔明鑫及吳政忠的主持的「數位政策法制專案協調會議」上搜集各部會的意見，未來該指引也會成為各公務機關的 AI 使用相關指引辦法，接下來就會報請行政院會通過後，就會送進立法院審議。

行政院發言人林子倫則補充，有關生成式 AI 指引的進度，政院會加速審議，盡快通過院會。

國科會主委吳政忠日前就提到，事實上歐盟相關草案尚未正式通過，美國也還沒有，日本則是鼓勵新創趕快應用生成式 AI。他也坦言，當ChatGPT等生成式 AI 走入民眾日常，將對人文社會產生相當大影響，確實需布局相關法規、指引，「這是重中之重，我們未來半年一定會處理」。