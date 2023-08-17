勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，實施人數再度超過萬人，「製造業」仍為重災區。本期實施減班休息的事業單位有六三二家、一萬一二○一人，比上期增加五十六家、一三四六人，新增人數近九成都在製造業。勞動部官員說，放無薪假廠商還沒有出現產業龍頭，推估是個別廠商問題，將持續觀察。

勞動部統計，製造業本期實施減班休息家數二六五家、人數九三二七人，比上期新增一二五六人。官員說，本期新增的減班休息人數九成都落在製造業，且集中在資訊電子業，推估是受到升息、通膨等國際情勢影響，部分外銷導向的廠商訂單減少。

這次實施減班休息的製造業中，金屬機電工業有一五八家、五五○六人實施無薪假，較上期增加卅六家、二八一人，仍是占比最高的行業。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，多集中在自行車零組件、工具機上下游、金屬機殼廠，雖然有自行車廠停止實施兩百多人，但也有其他自行車廠繼續通報實施。

製造業大放無薪假，但服務業依舊大缺工，就業市場的人力結構究竟出了什麼問題？勞動學者認為，「問題還是出在薪資待遇」。

台大國發所副教授辛炳隆指出，主計總處發布的六月失業率結果顯示，失業人口四十一點七萬，目前產業缺工數約廿萬至卅萬，代表勞動力並沒有真正的短缺，「待遇」才是關鍵，許多內需產業一直找不到人，是因為薪資條件不好，至少在就業市場上不具吸引力。