經濟成長率 台將再下修 陸保5恐無望

國發會主委龔明鑫昨天表示，台灣經濟今年第三季可望落底，第四季會明顯好轉，但在大環境不佳的情況下，預估主計總處明天會再下修今年經濟成長預測。不僅台灣今年經濟成長面臨不「保二」，中國大陸由於總體經濟數據已連續兩個月走弱，國際投行紛紛下調大陸今年經濟成長預測，且普遍預期今年大陸經濟成長率恐「保五」無望。

主計總處五月預估台灣今年經濟成長率為百分之二點○四，七月底發布今年第二季概估時，全年預測值再下修至百分之一點九五，宣告保二無望。龔明鑫昨於Yahoo TV「齊有此理」受訪指出，全世界都面臨大環境不佳的挑戰，主計總處周五可能下修今年經濟成長率，但有信心至少超過新加坡的百分之一點四、南韓百分之一點三，還是在四小龍前段班。

龔明鑫說，美國聯準會持續升息導致全球終端需求萎縮，加上製造業持續去化庫存，大陸經濟也不好，均影響台灣景氣表現；此外，一般預期明年各國都會慢慢變好，主要是存貨去化好轉，全球經濟明年都會比今年好，唯一例外是大陸有很多不確定，不只出口衰退幅度比他地區大，最近又有房地產及地方債務等爆雷事件，內需與出口都出現變數，變成更不可測。

至於台灣經濟是否會被大陸拖累？龔明鑫說，「多多少少」，所以供應鏈移轉速度要加快，且必須增加非大陸的訂單，有助於改善大陸經濟放緩帶來的衝擊。

針對大陸的經濟前景，儘管大陸今年政府工作報告將經濟成長目標設定為百分之五左右，但大陸公布七月各項經濟數據持續疲弱，摩根大通將大陸全年GDP成長率預測從百分之六點四大幅下調一點六個百分點至百分之四點八；巴克萊則將下調○點四個百分點至百分之四點五，主因為消費、房地產、出口和信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，如果沒有額外的大規模政策寬鬆或財政支持，大陸房地產銷售和投資可能會進一步走弱，導致今年內大陸經濟增長動能持續低迷，可能會無法實現百分之五左右的目標，且通縮壓力可能會持續更長時間。

不僅經濟成長面臨不保五，日前摘除美國AAA頂級信評的信評機構惠譽（Fitch）表示，若大陸的非政府負債惡化，可能重新考慮給予大陸的「A+」債信評等。

惠譽全球主權部門主管麥考馬克接受彭博電視訪問時說，會牽動大陸信評的因素，為政府債務（惠譽估算約占六成）雖未增加，但其他領域、非金融企業領域及銀行自身所增加的債務，是否會變成政府的實質負債。