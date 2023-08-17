僱中高齡 每人最高獎助18萬
為協助中高齡勞工重返職場，也鼓勵雇主擴大求才對象範圍，勞動部昨（16）日表示，將辦理「僱用獎助措施」，最長發給12個月，每僱用一人，最多可獎助雇主18萬元。
勞動部指出，雇主僱用經公立就業服務機構推介的中高齡者及高齡者失業勞工，以全時工作僱用，每僱用一人，就發給雇主每人每月新台幣1萬3,000元（僱用中高齡者）或1萬5,000元（僱用高齡者）；如果以部分工時僱用，也會發給雇主每小時80元或90元的僱用獎助。
勞動部勞動力發展署表示，中高齡者及高齡者具有豐富的工作經驗與技術，但可能會因體能或身體與家庭照顧等因素，影響雇主僱用意願或勞工選擇從事部分工時的工作型態，以致於就業機會減少，所以發展署運用雇主僱用獎助措施，鼓勵雇主接納中高齡者及高齡者。
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