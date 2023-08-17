無薪假升溫 製造業重災區

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
2020年疫情爆發至今，不少勞工慘遭無薪假之苦，其實勞工可以選擇離職，而且仍屬非自願離職，雇主逃不掉資遣費。圖／聯合報系資料照片
2020年疫情爆發至今，不少勞工慘遭無薪假之苦，其實勞工可以選擇離職，而且仍屬非自願離職，雇主逃不掉資遣費。圖／聯合報系資料照片

勞動部昨（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數再破萬，達11,201人，製造業仍為重災區，這期新增人數最多、達1,256人，主要集中在資訊電子工業880人，其中有二家電子零組件廠商通報實施，人數合計800人。

勞動部指出，本期有632家實施，實施人數達11,201人，與上期公布實施家數576家，實施人數9,855人相比，增加56家，人數增加1,346人，增加幅度為近三個月最高。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，目前實施無薪假廠商仍多集中在工具機業、自行車零組件業，不過這次有二家電子零組件廠商分別有550人、250人，共通報800人實施無薪假，以每月休四、五天實施，為期三個月。

黃維琛指出，廠商反映「受到國外訂單減少影響」，其中一家廠商在疫情前就曾經實施過，另一家廠商則在今年第1季也曾實施。

黃維琛表示，這二家電子零組件業者並非龍頭級廠商，但由於去年下半年全球景氣急轉直下，終端需求疲弱，影響我國出口，目前大廠都還挺得住，不過若是客戶集中，或單一客戶廠商確實受到國際景氣衝擊。不過，仍屬「個別情形」。

勞動部統計指出，目前實施無薪假，仍以製造業265家、9,327人，占八成三。四大製造業中，仍以金屬機電業5,506人實施無薪假最多，資訊電子業有2,169人、化學工業1,067人、民生工業585人實施無薪假。其中，在金屬機電業部分，本期雖然有自行車廠停止實施200多人，但也有其他自行車廠繼續通報實施80多人。

而在民生工業部分，黃維琛表示，有一家廠商因訂單回穩，原本通報實施到8月底，但已在7月底提前結束實施減班休息，約60多人。整體來說，內需產業已趨穩定。

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