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2023荷蘭半導體週將於9月盛大舉辦

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
荷蘭經濟部企業與創新處將於9月率領14家荷蘭半導體廠及9間產學研新創單位，參加在9月在台舉辦的2023國際半導體展。（路透）
荷蘭經濟部企業與創新處將於9月率領14家荷蘭半導體廠及9間產學研新創單位，參加在9月在台舉辦的2023國際半導體展。（路透）

荷蘭在台辦事處代表荷蘭政府預定於9月4日至8日舉辦2023荷蘭半導體週，並於SEMICON Taiwan 2023國際半導體展9月6日開展日，於荷蘭館舉辦開幕活動記者會，接續針對荷蘭半導體產業進行聯訪活動。荷蘭經濟部企業與創新處處長Erwin Nijsse將親自率領將近50人的荷蘭半導體國家隊(Team Semicon NL)，包含14間半導體產業上中下游生態系夥伴及9間荷蘭產學研創新單位共同與會，共同呈現完整及強大的荷蘭半導體供應鏈。不僅如此，今年2023荷蘭半導體週將以不同的主題活動，促進荷蘭和台灣半導體產業之間緊密的商業和技術合作交流。

荷蘭在台辦事處表示，在過去的50年，半導體已是推動科技革新的關鍵技術，並成功影響人類的日常生活作息。如今超過七成的半導體晶片被應用在民用消費電器，從電器用品、穿戴式裝置、無人機及智駕車，半導體儼然成為現今最具競爭力的產業之一。為此，各國政府皆積極提升研發創新力並開拓市場，致力於半導體自產實力。荷蘭做為歐盟科技研發重鎮，在半導體製造排名全球第4名，歐盟第1名，僅次於美國、台灣及中國，突顯荷蘭在全球半導體產業中的重要影響力。

荷蘭在台辦事處強調，荷蘭是全球唯三個在半徑200公里內擁有最完整半導體供應鏈（從IC設計、製造、封裝、測試、設備及終端產品組裝）的國家之一。其半導體生態系統成員之間的緊密互動，有助於降低合作門檻並加速創新。荷蘭透過研發生產高科技系統、材料、量子和光子學關鍵技術，在全球創新指數排名第6名，並為歐盟實現半導體自主性做出貢獻，同時荷蘭政府也於2021-2025年間，為該國重點產業提供200億歐元國家成長基金（National Growth Fund），其中高科技項下的半導體及光子學皆為重點支持計畫，希望能以此提升荷蘭半導體產業的國際競爭力及技術領先之優勢。

荷蘭 半導體 歐盟

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