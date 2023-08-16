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台新藥眼部術後發炎疼痛藥美國市場授權 權利金逾27億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台新藥（6838）今（16）日宣布，與Eyenovia, Inc.簽署眼部術後發炎疼痛藥APP13007的美國市場獨家授權合約。根據授權合約，台新藥將收取簽約金、發展里程金及銷售里程金，合計最高8,600萬美元（約新台幣27.5億元）。

台新藥的APP13007，是透過公司專屬的奈米微粒製劑平台開發的505(b)2改良劑型新藥，有效成分是Clobetasol propionate（丙酸氯倍他索），適應症為眼部術後發炎及疼痛，是將市場上已有的眼科手術用類固醇，透過奈米微粒製劑技術平台APNT開發更強效的類固醇用藥。

台新藥表示，公司將APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%）在美國用於治療眼部手術後發炎及疼痛新藥的商業銷售獨家權利，授予Eyenovia公司，這項授權案是經董事會昨日決議通過，APP13007以雙方協議之價格，由台新藥供貨銷售予Eyenovia公司。

此外，美國食品藥物管理局（FDA）表定於明年3月4日完成APP13007的處方藥使用者費用法案（PDUFA）審查，外界預期，這項藥品明年首季就可在美國上市。

台新藥公告指出，Eyenovia公司是一家商業化階段的眼科生物製藥公司，開發一系列微劑量陣列列印技術的新藥。Eyenovia當前專注於瞳孔散大的微劑量藥物Mydcombi的商業化，以及使用Optejet裝置的老花眼和近視進展藥物的後期開發。

根據台新藥過去揭露的資訊，醫院進行的各項眼科手術，術後都會使用類固醇類消炎止痛藥，其中白內障手術為最大宗市場，規模約佔6億美元，若包含近視、青光眼及其他視網膜手術，市場規模可達到10億美元以上。APP13007市場上同類競品療程為每日3至4滴、治療時程3至4周，APP13007療程只要每日2滴、治療時程2周即可。美國每年眼科手術約750萬至800萬件，以年2%以上幅度成長，公司期待APP13007未來在美國能拿下年15%至20%的市佔率。

此外，台新藥已在2021年將APP13007中國與港澳市場授權給遠大醫藥銷售，授權金額900萬美元，遠大今年已向中國大陸藥監局遞件申請三期臨床。中國眼科手術的規模僅為美國五分之一，但是隨著中國的白內障及近視人口快速成長，預期未來成長空間將大過美國。

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