碳交易超夯！國際質疑部分碳權漂綠 KPMG提醒重視兩大法律風險

台灣碳權交易所日前掛牌成立，KPMG安侯建業提醒企業，應重視碳權交易兩大法律風險，包含如何透過妥善交易機制確保買方權益、如何監督及驗證專案執行成效。此外也提醒企業應釐清購買碳權目的，才能規劃明智、有效率的採購策略。

碳交易是近日企業經營的熱門議題，然而國際上也對部分碳權提出漂綠質疑。KPMG安侯法律事務所合夥律師莊植寧指出，全球碳權交易大致分為強制性市場、自願性市場，台灣政策方向為後者，環保署（即環境部）正在討論子法。

莊植寧說，無論碳權來自國內或國外，自願性碳權品質如何、是否真正具備減碳效益，就肩負碳揭露義務，並對股東、利害關係人、消費者、下游客戶等負有法律責任之企業而言，想必是不容妥協之課題。

莊植寧指出，為避免造假、漂綠風險，透過妥善交易機制確保買方權益，及妥當分配各方責任，實需仔細酌量。

再者，碳權交易不像證券買賣為單純一次性交易，在以專案為基礎的碳權買賣中，雙方契約關係可能持續數年或十幾年，過程如何監督、驗證專案執行成效，一旦碳權品質不佳時如何填補買方損失，也有賴專業服務及完善規劃，避免日後交易紛爭。

KPMG安侯法律事務所資深律師倪伯萱建議，企業應針對自身產品及市場特性，釐清相關國家、區域、乃至於影響力深厚的產業龍頭所要求的碳規範內容，考量不同規範間就取得碳權條件、誘因、限制等之異同，並確定企業購買碳權目的為何，方能規劃明智、有效率的採購策略。

例如企業若是因環評開發而有增量抵換需求，購買國外碳權恐怕沒有幫助；若購買碳權是為了抵減國內碳費，則要留意後續子法規定的扣除比率，來評估最具效益的投資組合；同時也要考量，繳交碳費可抵減歐盟碳邊境調整機制（CBAM），但自願性碳權則無法抵減CBAM。企業需要前瞻性規劃。