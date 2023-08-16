資誠解析越南產業聚落亮點與商機 助攻台商精準布局

資誠聯合會計師事務所攜手越南外國投資局及駐臺北越南經濟文化辦事處昨（15）日主辦「區域供應鏈亮點與商機 越南產業聚落具布局戰略」研討會，協助台商精準布局越南。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，全球供應鏈「長鏈」轉為「短鏈」或「多鏈」區域化發展新常態，據PwC Taiwan發布的《2023臺灣企業領袖調查報告》，越南仍是台商眼中重要國家，其中金融服務產業及工業製造產業在地緣政治衝突及新冠疫情的衝擊下，亦持續將越南視為對企業未來一年整體成長的重要國家。

駐臺北越南經濟文化辦事處代表武進勇表示，台灣是越南經濟、投資與貿易的重要合作夥伴，是越南最早的外國直接投資者，越南正不斷改善投資環境，為投資者創造最有利的條件。

資誠聯合會計師事務所派駐越南的會計師陳以謙指出，政府新南向國家中，尤以電子產業在北越建立生產聚落最為明顯，主要是越南勞動人口成本相對低、對外簽署多項自由貿易協定以及北越地理位置與中國大陸接壤等。越南也鼓勵企業進駐合格工業區，並透過多項進外資投資優惠政策持續吸引高科技、環保綠能相關的投資者。

陳以謙表示，越南政府提供的企業所得稅優惠中，台商一般得以因特定地區或產品類別適用，需特別注意優惠期起算時間點，是否符合當地規定。

另外考量全球最低稅負制下對各國稅務環境影響，各國可能逐漸開始立法，台資企業投資越南時，必須從集團總部觀點評估控股架構、交易模式及集團的利潤配置，達到集團最佳稅負效果。

普華國際不動產公司總經理田揚名提醒，企業在搶地時間壓力下，在越南的不動產交易仍應留意其土地使用權之合法性、合格工業區之租稅優惠內容及土地使用權款項為一次付清或每年繳付，且廠房是否已登記所有權，將限制企業當地融資資格。

陳以謙建議，企業至越南投資前，應就進場、營運和退場三個階段之商業規劃以及所涉國家之稅務法規有基本瞭解，並適時尋求專業意見，分析投資落地需要特別留意的實務及風險，以在這一輪供應鏈布局的新局勢中，取得有利的先機。