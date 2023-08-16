電線電纜需求強勁 大亞董座沈尚弘：現在被客戶追著跑

大亞（1609）集團旗下志光能源，以最大裝置容量23.3MW標得經濟部能源局光儲合一標案，今（16）日與永豐銀行、凱基銀行、王道銀行（2897）、華南銀行、台新銀行、國泰銀行及臺灣銀行共7家銀行，完成10億元光儲合一案場聯合授信案簽約。大亞集團董事長沈尚弘會後受訪表示，大亞打造多元的獲利方程式，其中，電線電纜需求強勁，太陽能電廠力拚3年500MW的目標，惟漆包線事業受大環境影響，較不理想。

大亞積極串接能源鏈，從能源產生、傳輸、轉換，儲存、到管理，提供完整服務，此次標案儲能系統容量合計70.6MW，大亞憑藉在能源領域的專業及開發儲能系統的穩定表現取得此次標案中最大容量23.3MW，預計10月完工。

大亞集團董事長沈尚弘表示，光儲合一案場能將日間太陽能電能進行時間移轉，並配合台電電力調度補足夜間第二尖峰用電需求及台電緊急調度救援，進一步增加電網強韌度，並確保產業用電品質，具有多重效益。

大亞近年積極布局綠能產業，致力成為能源串接品牌，沈尚弘指出，日前董事會通過，子公司博晉能源與聚恆科技簽訂太陽能案場開發服務合約，建置容量達185MW，土地面積達251.45公頃，目前已經正在中台灣開發中，預計投資金額100億元，預計2026年一次性掛錶。

沈尚弘表示，電線電纜持續受惠台電強韌電網計畫，加上很多再生能源開發案興起，對線纜的需求非常強勁，現在反而是要煩惱訂單如何準時交期，現在是「被客戶追著跑的狀態」，因此本業這一塊是相當穩健，惟漆包線事業因牽扯到馬達、變壓器，但現在工業民生並不是蓬勃發展，因此受到影響。

太陽能電廠方面，目前已有62座太陽能電廠，累計掛表共有207MW，開發中容量300MW，今年陸續併網，目標3年要達到500MW的目標，依1MW一年發電收益580萬-600萬元計算，每年電費收益可達約30億元。

儲能上，目前大亞集團AFC容量已達13MW，可隨時供應13000瓩功率充放電，穩定國家電網頻率之電力品質，預計到年底，儲能系統將達到36.5MW。