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8月美銀美林經理人調查報告：預期利率走降 轉進科技銀行與能源產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美銀美林全球基金經理人調查。美銀美林證券提供
美銀美林全球基金經理人調查。美銀美林證券提供

8月以來市場風波不斷，惠譽將美國主權信評調降、穆迪下調10家美國中小型銀行評等，所幸美國通膨持續朝降溫之路邁進、加上經濟數據展現韌性，綜合彭博資訊等外電新聞援引8月美銀美林經理人調查報告顯示，經濟軟著陸為基本情境，經理人信心面持續改善下，現金部位自5.3%降至4.8%的21個月來低點，對股票的淨減碼程度則是降至2022年4月來最低、單月跳升達13個百分點。

有淨65%經理人看好經濟軟著陸，預期未來18個月經濟不會陷入衰退的比例自上個月的19%跳升至31%，預期今年第4季將陷入衰退的經理人則自25%驟降至13%。就通膨前景而言，淨81%經理人預期通膨將持續放緩，帶動對明年降息的預期，看好債券殖利率走向的經理人處近20年高檔，相較於過去20年平均，債券為目前最受經理人淨加碼的資產。

8月經理人風險胃納持續提升，大幅轉入股市、新興市場、日本，科技、能源與銀行，轉出現金與REITs。就區域別而言，淨34%經理人加碼新興市場為今年3月來最高，且為連續九個月維持淨加碼。此外，經理人也轉進日股，淨6%加碼為2021年11月以來最高，反觀美歐股市則分別遭淨22%及淨12%經理人減碼。

就產業別而言，淨19%經理人加碼科技創2021年12月來最高、單月跳升11個百分點，淨25%經理人加碼醫療，為最獲經理人青睞的產業，且自2018年1月持續獲淨加碼，經理人對銀行與能源產業的看好度在8月同步淨增加8個百分點，分別至淨1%減碼與淨3%加碼，其中對銀行產業的配置已回復至矽谷銀行事件爆發2023年3月來的最高。

就風險面而言，高通膨使央行偏鷹仍為最大尾端風險，其次為地緣政治風險惡化及銀行信用緊縮與全球經濟衰退，而美歐商業不動產、美國影子銀行與中國房地產市場持續為經理人認為可能引發信用事件的前三大主要風險。就交易面而言，六成經理人認為做多大型科技股為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。

通膨 美國

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