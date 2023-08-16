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無薪假人數再破萬 二家電子零組件廠商實施合計800人

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為無薪假示意圖，非新聞當事人。報系資料照
圖為無薪假示意圖，非新聞當事人。報系資料照

勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數再破萬，達1萬1,201人，製造業仍為重災區，這期新增人數最多、達1,256人，主要集中在資訊電子工業880人，其中有二家電子零組件廠商通報實施，人數合計800人。

勞動部指出，本期有632家實施，實施人數達1萬1,201人，與上期公布實施家數576家，實施人數9,855人相比，增加56家，人數增加1,346人，增加幅度為近三個月較高。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，目前實施無薪假廠商仍多集中在工具機業、自行車零組件業，不過這次有二家電子零組件廠商分別有550人、250人，共通報800人實施無薪假，以每月休4、5天實施，為期三個月。

黃維琛指出，廠商反映「受到國外訂單減少影響」，其中一家廠商在疫情前就曾經實施過，另一家則在今年第1季也曾實施。

黃維琛表示，這二家電子零組件業者並非龍頭級廠商，但由於去年下半年全球景氣急轉直下，終端需求疲弱，影響我國出口，目前大廠都還挺得住，不過若是客戶集中，或單一客戶廠商確實受到國際景氣衝擊。不過，仍屬「個別情形」。

勞動部統計指出，目前實施無薪假，仍以製造業265家、9,327人，占八成三。四大製造業中，仍以金屬機電業5,506人實施無薪假最多，資訊電子業有2,169人、化學工業1,067人、民生工業585人實施無薪假。

其中，在金屬機電業部分，本期雖然有自行車廠停止實施200多人，但也有其他自行車廠繼續通報實施80多人。

而在民生工業部分，黃維琛表示，有一家廠商因訂單回穩，原本通報實施到8月底，但已在7月底提前結束實施減班休息，約60多人。整體來說，內需產業已趨穩定。

黃維琛說，從數據來看，各別廠商差異滿大，也有廠商仍有急單需求，後續會持續關注，並觀察實施狀況。

無薪假 勞動部 自行車

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