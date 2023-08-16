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美債嚴重超跌 價格甜蜜點浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六檔20年期美國公債ETF表現。永豐投信提供
六檔20年期美國公債ETF表現。永豐投信提供

近期美國就業市場降溫，整體通貨膨脹率也迅速回落，相關數據均顯示，美國聯準會升息邁入最後階段。永豐投信表示，面對升息尾聲，美國長天期公債已呈嚴重超跌，價格甜蜜點浮現，此時正是絕佳入市機會，而長天期美債ETF提供了相對優異的殖利率及相對安全性，讓投資人不僅多了資產多元配置的選項，亦可期待未來降息時的債券資本利得，在存股之外又增加了一個「債」的理由。

觀察目前市場上的美國長天期債券ETF，績效走勢乍看一致，但仔細比較，績效及配息率表現仍有略微差距。今年以來，以永豐20年美債（00857B）績效及配息最佳，其次為復華20年美債（00768B），但後者並無配息。此外，儘管多數20年美債ETF都有3%以上的配息率，但永豐20年美債(00857B)更勝一籌，最近一期配息率達到4%以上。

永豐20年期以上美國公債ETF經理人周彥名建議，投資人應把握這次升息循環末端，利用長天期美債ETF的超跌優勢，充分參與債市投資契機，有望既享息收，也在未來降息時，提高獲取資本利得的潛在機會。

針對債券投資人極度關心的配息時間，周彥名說，以目前市場上20年美債配息ETF來看，6檔皆採取季配息，其中3檔除息時間落在1、4、7、10月，2檔落在2、5、8、11月，僅永豐20年美債落在3、6、9、12月除息，投資人若想打造月月現金流，不妨在交錯的除息時間中，擇優組成美債ETF組合，達成定期領息目標。

周彥名也提醒存債投資人，除了參考績效、配息率及配息時間等，配置出適合自己的債券ETF組合，當觀察到某支ETF溢價過高時，若適時轉進不同的長債標的，將更有助提高資金運用效率。

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