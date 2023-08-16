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為何外國人遊客不去中國？他列舉三大原因：西方的惡意以及疫情後遺症

聯合新聞網／ 雪球滾滾 兩岸投資觀察
中國大陸駐美大使館。 新華社
中國大陸駐美大使館。 新華社

來聊一個相對輕鬆有趣，但實際上與政經局勢環環相扣的議題：外國人都不來了？

最近有一項沒什麼人留意的數據，引起了雪大的興趣，這項數據顯著大局勢已經發生了根本變化。

今年以來大陸逐步放開，和國際上的交流無論是商業、投資或是旅遊都逐步恢復，但大半年過去了，來大陸的外國人數量卻遠不及預期。

首先根據上海統計局的資料顯示，今年1-6月，經由上海入境的外國人及港澳臺人士為124.15萬人，不及2019年同期的1/3。

其中，外國人為75.62萬人，更是不及2019年同期的1/4。

單看六6月的話會發現，入境外國人數不及2019年的40%。

而大陸移民管理局的資料也顯示，2023年上半年外國人出入境843萬人次，這個數據在2019年可是9767萬人次。

即使下半年出入境開始回暖，我預估2023年全年出入境的外國人與疫情前仍存在懸殊差距。

起初我還真百思不得其解，畢竟疫情管控結束都大半年了，健康碼和行程碼都相繼下線了，為什麼外國人來大陸的數量卻還不到疫情前的兩成呢？

有人說最大的原因是國際航班還沒有恢復到疫情前的水平，航班少，來華的人數自然就少。

乍聽之下好像有道理，但是一查資料卻不是這麼一回事。

根據民航局半年工作會上透露的數據顯示，截至今年6月底，國際客運航班每週達到3368班，通航62個國家，分別恢復至疫情前的44%和86%。

國際航班和來華旅客恢復的情況明顯不成比例。

所以國際航班的減少就算有影響，但絕對不會是主要的原因。

再說，這其中還存在複雜的因果關係: 究竟是外國人來的少了導致航班減少，還是航班減少影響了外國人來華？

我翻查了許多資料和報導，針對「外國人不來了」這個現象，列舉出三大原因：

一、來自西方的惡意

首先，大國博弈這幾年開始浮上檯面，美利堅為了維持其老大哥的地位，勢必要對潛在的威脅進行壓制。

經濟、科技、和軍事方面是主要戰場，畢竟只要確保在這些領域能持續領先，大陸想要趕超美利堅，簡直比登天還難。

當歐美政府一直在抹黑和攻擊大陸時，民意自然會越來越反對大陸。

今年初我還看到一項報導指出：美國人對大陸的好感度僅有15%，創歷史新低。

前段時間美利堅官方故意對大陸發出了旅遊警告，用意非常明顯，就是要盡可能阻斷一切交流和來往。

我相信許多原本可能有計畫來大陸旅遊、求學或從事商業活動的人，在這項警告生效之後，會重新評估其必要性。

二、疫情的後遺症

雖然對於疫情的管控已經結束了，但我認為後遺症至今依然存在。‍

當年嚴格的管控，讓很多人心有餘悸。

其實疫情期間早就有一批在大陸定居的外國人離開了，疫情結束之後，由於後續產生的心理影響和社會氛圍的變化，讓他們再也沒有回來。

至於那些從沒來過大陸的外國人，不得不說，疫情期間西方媒體抹黑大陸簡直不要太誇張。

這讓我相信現在大陸在許多歐美人心中，早就已經比黑夜還黑，即便曾經想來現在卻根本不敢來。

不要說得太遠，即便都已經2023年了，在台北我偶爾還是會遇到有人問：大陸還在封控嗎？

由此可見疫情對大陸在其他人眼裡的評價，影響有多深遠。

三、各種不方便

大陸在生活和旅遊各方面，對於外國人來說確實也會比較難適應。

這裡指的不是飲食、氣候或文化，畢竟這些不同本來是旅行有趣的一部份。

我指的是例如支付方式，歐美人基本只用信用卡和現金，但大陸基本上都是行動支付。

如果要用手機捆綁微信或支付寶，對於歐美人來說並不簡單。

而且用外國護照買高鐵票或訂酒店等旅遊的常規操作，也經常會遇到各種各樣的麻煩。

再加上很多歐美的社交軟體，在大陸基本上也都不能用。

種種原因會讓歐美旅客感覺麻煩和不適應，進而降低來大陸的意願。

其實除了來大陸的外國人數驟降之外，外國人對於大陸的投資也明顯衰退不少。

今年4到6月，衡量外商對大陸直接投資的指標增幅已經降低至49億美元，較去年同期萎縮超過87%。

這項數據顯示在大國博弈的局勢之下，外商正在尋求供應鏈多元化。

隨著對抗的加劇，一些公司選擇減少了對大陸投資，同時轉向印度和東南亞，以分散投資風險。

對此，大陸當局當然不會坐視不管，8月13日發表了「優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見」。

顯示持續引入外資，深化開放的政策依舊是主線路。

最後來看看外貿的情況，今年5至7月，大陸進出口數據一直在下降。

特別是7月進出口3.46萬億元，下降8.3%。

隨著歐美需求的減弱，大陸勢必會更需要依賴內循環，接下來應該還有機會看到更多擴內需促消費的政策。

但雪大認為，相對於外貿數據的增減，投資人更應該關注的是外貿結構變化。

總體來說，大陸對歐美日的進出口在不斷下降，對東盟、俄羅斯、一帶一路沿線國家的進出口則在不斷上升。

從貿易結構的變化反映出外交重心的變化，以前是依賴歐美日，現在則要自立自強，擺脫對已開發國家的依賴。

講得更直接的話就是要從發展中國家躍進為發達國家，讓其他發展中國家(例如東盟)來依賴。

美利堅稱霸以來，從沒有過非西方制度或盟友的國家變成發達國家，現在眼看大陸就要成功了，美方當然會無所不用其極來阻止。

對於台灣投資人來說，不妨讀讀Robert Frost的The Road Not Taken:

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I—

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

◎本文內容已獲 雪球滾滾-兩岸投資觀察 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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