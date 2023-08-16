美經濟具韌性但隱憂仍在 多元配置避風險保收益

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，七月數據顯示，失業金申請、卡車運輸兩指標維持在「謹慎」的黃燈，營建許可、就業信心、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線均維持在「衰退」的紅燈，整體美國經濟儀表板燈號已經連續12個月維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林證券投顧表示，惠譽意外調降美國主權信評，引發近期風險性資產修正，部分也反映今年以來漲高後的獲利調節賣壓，尤其隨著企業公布財報及財測展望，投資人重新檢視基本面與評價面的合理性，加上美國財政部發債量增加牽動美債殖利率彈升，可能擾動短線盤勢，不過，隨聯準會等主要央行升息接近終點，債券殖利率墊高後的收益吸引力浮現，有助抵銷美國公債供給增加的影響，而美國經濟也較預期更有韌性，美銀美林證券及摩根大通證券均相繼收回對美國經濟衰退的預估，預期基本面回穩有利風險性資產中長期表現，建議投資人可趁機汰弱留強，擔心短線波動者可增持美元短期票券型基金、精選收益複合債及美國平衡型基金，並逢震盪加碼趨勢型股票，看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市(亞洲小型股/印度/日本股市)三大主軸。

凱利投資衰退風險儀表板：儘管市場情緒改善，但仍應對前景保持謹慎。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，5月中旬以來，在美國股市上漲的推動下，軟著陸的說法開始佔據主導地位，與此同時，幾家華爾街投行也做出了讓步，更新了經濟預估，而儘管市場情緒有所改善，但在審視經濟儀表板後仍應保持謹慎。

傑佛瑞．修茲進一步分析，本次升息週期始於2022年3月，距今僅16.5個月，歷史上看，經濟衰退是在升息週期開始後23個月才出現，考量本次升息週期啟動時間較晚、通膨接近雙位數、聯邦基金利率從0%開始，經濟衰退需要更多時間來實現是能理解的。我們長期以來一直認為經濟衰退的潛在發生時間是在今年下半年，目前仍維持此一觀點，但也不排除發生時間可能推遲至2024年上半年。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，現今通膨風險已更趨平衡，不過預期成熟國家央行今年仍將維持限制性貨幣政策，看好評價面已改善且殖利率極具吸引力的債券市場，並搭配在股票市場中挑選優質標的，透過高債息、高股利與混合型資產的權利金收益打造全天候的收益投資策略。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽（Sonal Desai）表示，固定收益市場展現10年來未見的收益機會，最看好投資級債，隨著升息近尾聲，是時候可略為拉長持債存續期間，預期美國經濟將僅短暫的經歷輕微衰退，美國非投資級債違約率雖然可能提高，不過高殖利率預期將可彌補潛在違約損失，藉由精選持債，仍能找到不錯的機會。