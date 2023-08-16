國泰證券8月投資觀點 AI 等四大產業值得關注

展望全球股市2023年第3季，除美、日、歐等成熟國家市場持續具漲勢動能，同時也可觀察「新興國家」市場的發展。受到外資撤離中國市場影響，企業加快腳步尋找可替代的生產基地，尤以市場預期未來有降息可能、且為美國主要進口國的「墨西哥」、「巴西」等拉丁美洲新興市場，表現較為突出，而低成本勞動力和龐大的內需市場的「越南」、「印度」等亞洲新興市場，也同步受資金青睞，經濟可望迅速成長。

國泰證券觀察8月全球主要市場，美、歐、日等成熟國家，因美國聯準會（Fed）升息進入尾聲，市場關注焦點轉為經濟增長持續性，加上夏季出遊題材持續發酵，消費相關產業將有望繼續增長，如國際貨幣基金（IMF）將2023年全球經濟成長率估值上修0.2%至3.0%，其中以美歐日等國家為主要貢獻地區，顯現成熟市場呈現穩定成長走勢，因此對美、歐、日等市場持正向看法。

另一方面，觀察拉丁美洲等新興市場，首先「巴西」受惠於原物料出口之外銷強韌，人口眾多、內需強勁，使得大企業紛紛至當地設廠，對經濟產生不小助益。而隨著通膨降溫，巴西央行預期將降息，啟動貨幣寬鬆循環，投資人不妨可關注後續在製造業相關產業發展，有機會浮現投資契機；另外，「墨西哥」受惠於環境資源豐沃、鄰境美國之地理環境優勢，加上內需建設發達完整，吸引歐美大廠進駐，帶動經濟成長，投資人可將其列入有潛力投資市場之國家。

若以全球股市之投資產業來看，投資人可關注「消費」、「工業」、「AI科技」與「大型金融」等4大類產業的發展，預期在2023年下半年持續發酵。首先，「消費」相關產業受惠於夏日觀光潮、年底節慶消費旺季等因素，帶動經濟大幅增長；其次，「工業」產業受到地緣政治、俄烏戰爭等風險影響，國防、軍事等相關產業及訂單持續增加，而工業產業還包含航空、汽車等零組件，伴隨去全球化趨勢與觀光熱潮，相對具有成長空間；而「AI科技」產業則受到全球人工智慧（AI）的需求與投資熱潮延燒，「生成式AI」引起大量新需求，如半導體廠商推出高端AI處理器、中下游零組件廠商升級產業規格等；最後，在「大型金融」產業，當利率仍處高位時，大型之金融企業因體質健康，發展相對較為穩健，建議投資人可持續關注全球貨幣政策之走向，所帶來後續之發展。

債券市場方面，因Fed升息進入尾聲，國泰證券建議投資人除了持續佈局「投資等級債券」，後續Fed如釋出停止升息之消息，「短天期債券」價格也將浮現落後補漲的空間，投資人可多加觀察，尋找投資契機。最後，國泰證券提醒投資人，當投資市場浮現投資機會，不僅須謹慎評估其股市估值是否已達高點，留意投資所帶來的風險，也應持續觀察各國貨幣政策走向及國際事件的消息；此外，投資人更應謹慎檢視自身風險屬性，適度調整投資布局與配置組合，善加利用國內券商便利的「複委託」投資服務，持續打造穩健的財富願景。