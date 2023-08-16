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招攬半導體設廠 亞洲各國「大混戰」

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

日經報導，印度和泰國都努力投入半導體製造的投資競賽，希望趁美中關係緊張、供應鏈重組之際搶下機會，改寫亞洲晶片製造的版圖，加上新加坡、馬來西亞和越南也各自使力。ＫＰＭＧ總監Daisuke Yokoyama形容，亞洲各國使出渾身解數吸引半導體業務的作為像是「一場混戰」。

印度莫迪政府去年批准七千六百億盧比（約九十一點四億美元）支持國內半導體和面板製造。美國半導體大廠美光六月宣布在莫迪老家古茶拉底省設廠，鴻海集團也有意前往布局。

不過，印度的電力供應等基礎設施仍讓外界深感憂慮。但日本半導體設備廠商Disco執行副總裁Noboru Yoshinaga認為，美商建廠顯示「勢頭變了」。

在泰國，負責外國投資政策的投資促進委員會（ＢＯＩ）秘書長納利主張，泰國是能避開美中關係緊張影響的中立國家。

泰國政府已擴大晶片公司能受惠的稅務減免，例如供應鏈上游公司進入泰國，免徵公司稅的時間從八年延長為十三年。泰國盼能拉攏前段製程業者，例如ＩＣ設計和蝕刻晶圓，這些被視為比後段封裝製程先進。多年來，前段製程通常在台、日、韓，而東南亞國家擁有後段製程工廠，但往後也許有所不同。泰國媒體報導，ＢＯＩ已與台積電商討，希望這家全球最大晶圓代工廠擴展進入泰國。

此外，新加坡由政府協助格芯取得土地，該公司斥資四十億美元在星國蓋新廠，而應材和法商Soitec也都擴大在當地的產能。馬來西亞則有德國巨擘英飛凌支岀五十億歐元擴建現有設施，投入下一代半導材料碳化矽；英特爾為了後端製程，計畫在十年間投資三百億馬元（約六十四點九億美元）。越南也有三星電子和英特爾的生產和研發設施，當局下令要為半導體和數位轉型訓練三萬到五萬名工程師。

泰國 半導體

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