台積中科2奈米廠 動工等明年

台積電中科二奈米廠確定將延後至明年交地建廠。中科管理局長許茂新昨天表示，此案都市計畫審查延宕一年半，作業時程已經來不及，台中市政府通過都審後，還要送內政部都市計畫委員會審查，預計年底由台中市政府公告都市計畫，才能啟動用地取得作業，今年底交地確定來不及。

中科管理局昨天接獲台中市政府通知，攸關台積電二奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，已排入本月廿五日舉行的都市計畫審查議程。

中科台中園區二期擴建案由於都審一再卡關，據了解，台積電宣布高雄廠改為二奈米投資後，原本卡在台中市政府都審的中科二奈米投資案，台電和台水也立刻出具支持用水用電不會排擠民生用水用電的公文，讓此案出現轉機，可望加速中科二奈米用地能完成變更，以利後續交由中科管理局核配用地給台積電。

不過，後續仍得通過內政部審議，隨著選舉逼近，都讓中科案摻雜許多政治角力。

台積電供應鏈透露，台積電開出的設備採購清單，目前只有新竹寶山及高雄，沒有中科，換句話說，這次高雄二奈米計畫，確定是玩真的。中科本來就是台積電的備援選項之一，台積電為了這塊地布局許久，不可能會放棄，應會等中科管理局完成所有都審及土地徵收並核配地給台積電後，才會列入規畫，但這也是台積電歷年來從未有過的布局，在南北兩地同時推動二奈米計畫。

中科管理局先前已三度延後二期園區擴建案的開發時程。許茂新指出，市府都審過關後，將立即送內政部都委會審查，後續還有公告都市計畫、園區用地取得等作業。

據了解，中科台中園區二期擴建案，預計新增用水量占目前台中日用水量約百分之七，新增用電量占全市總用電量約百分之廿四。

一般預料，台積電在新竹寶山及高雄的二奈米建廠，約十八個月即可完成主體廠房、機電和無塵室工程，接著即可進行裝機及後續試產作業，相較之下，美國亞利桑那州廠耗時逾兩年才會量產，而且後續量產還得設備、材料和備品等供應廠商廿四小時服務，這也是台積電一定不會把決勝的先進製程放到美國的主要關鍵。