嘆美國外負債大於資產「握有過度特權」 彭淮南盼歐元茁壯

中央銀行今（15）日在粉絲專頁上發布貼文指出，央行前總裁彭淮南在今年7月14日出席央行外匯局同仁退休茶會時指出，美國2022年的國外負債大於國外資產，高出16兆1,171億美元；但投資所得卻有2,000億美元的淨收入，這就是所謂的過度特權（exorbitant privilege）。

彭淮南還說，美國的貨幣政策引起的金融流量（financial flow），對小型開放經濟體（small open economy），經常產生不穩定效果（destabilizing effect），如新台幣匯率就受外資進出的影響。

央行今日在臉書粉絲專頁上發布貼文指出，「誰掌控石油，誰就掌控所有國家；誰掌控糧食，誰就掌控人類；誰掌控貨幣，誰就能掌控全世界！」（Who controls oil controls nations; who controls food controls people; who controls money controls the world），這句流傳已久的名言，一直被認為是出自美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。

實際上，季辛吉辦公室發言人曾澄清表示，季辛吉本人從未說過這句話。名言究竟出自於誰，不得而知；不過，卻常用於解釋主要國家在全球核心利益間競爭的原因，尤其是常作為探討主要國家競爭全球支配通貨（dominant currency）的引言。

許久未公開露面的彭淮南，7月14日出席央行外匯局同仁退休茶會時指出，美國2022年的國外負債大於國外資產，高出16兆1,171億美元；但投資所得（investment income）卻有2,000億美元的淨收入，這就是所謂的過度特權（exorbitant privilege）。此外，美國的貨幣政策引起的金融流量（financial flow），對小型開放經濟體（small open economy），經常產生不穩定效果（destabilizing effect），如新台幣匯率就受外資進出的影響。

彭淮南說，從15世紀迄今，有6種貨幣先後充當國際貨幣，葡萄牙、西班牙、荷蘭、法國、英國及美國，6種貨幣約各有100年風光，美元自1920年起充當國際貨幣至今，也接近百年。但是，從經濟實力觀察，美元的支配地位還有一段時間。

彭前總裁並語重心長地表示：「我一直希望歐元（Euro）能茁壯起來，讓投資人有更多的選擇。就像世界上不是只有一個強權，必須要有2個或3個，否則小國家會被霸凌」。