嘆美國外負債大於資產「握有過度特權」 彭淮南盼歐元茁壯

中央銀行今(15)日在粉絲專頁上發布貼文指出,央行前總裁彭淮南在今年7月14日出席央行外匯局同仁退休茶會時指出,美國2022年的國外負債大於國外資產,高出16兆1,171億美元;但投資所得卻有2,000億美元的淨收入,這就是所謂的過度特權(exorbitant privilege)。

彭淮南還說,美國的貨幣政策引起的金融流量(financial flow),對小型開放經濟體(small open economy),經常產生不穩定效果(destabilizing effect),如新台幣匯率就受外資進出的影響。

央行今日在臉書粉絲專頁上發布貼文指出,「誰掌控石油,誰就掌控所有國家;誰掌控糧食,誰就掌控人類;誰掌控貨幣,誰就能掌控全世界!」(Who controls oil controls nations; who controls food controls people; who controls money controls the world),這句流傳已久的名言,一直被認為是出自美國前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)。

實際上,季辛吉辦公室發言人曾澄清表示,季辛吉本人從未說過這句話。名言究竟出自於誰,不得而知;不過,卻常用於解釋主要國家在全球核心利益間競爭的原因,尤其是常作為探討主要國家競爭全球支配通貨(dominant currency)的引言。

許久未公開露面的彭淮南,7月14日出席央行外匯局同仁退休茶會時指出,美國2022年的國外負債大於國外資產,高出16兆1,171億美元;但投資所得(investment income)卻有2,000億美元的淨收入,這就是所謂的過度特權(exorbitant privilege)。此外,美國的貨幣政策引起的金融流量(financial flow),對小型開放經濟體(small open economy),經常產生不穩定效果(destabilizing effect),如新台幣匯率就受外資進出的影響。

彭淮南說,從15世紀迄今,有6種貨幣先後充當國際貨幣,葡萄牙、西班牙、荷蘭、法國、英國及美國,6種貨幣約各有100年風光,美元自1920年起充當國際貨幣至今,也接近百年。但是,從經濟實力觀察,美元的支配地位還有一段時間。

彭前總裁並語重心長地表示:「我一直希望歐元(Euro)能茁壯起來,讓投資人有更多的選擇。就像世界上不是只有一個強權,必須要有2個或3個,否則小國家會被霸凌」。