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萬泰科董座張銘烈：泰國越南需求暢旺 低軌衛星產品持續出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
萬泰科董事長張銘烈。記者蕭君暉／攝影
萬泰科董事長張銘烈。記者蕭君暉／攝影

萬泰科（6190）董事長張銘烈今（15）日表示，2023年下半年優於上半年，對景氣審慎樂觀，尤其東南亞的越南與泰國需求暢旺，美國市場逐步復甦，低軌衛星產品需求不錯，單價較高，可望提升獲利。

萬泰科與輔仁大學共同發起ACT健康產業聯盟於今天成立，針對下半年景氣展望，張銘烈做出以上表示。他說，2023下半年業績優於上半年，從單接情況目前看得到市場動能，第4季景氣會更明朗。

在東南亞市場，他說，我們現在泰國市場很好，這兩年進入泰國的廠商一大堆，越南的情況也是如此，越南目前內部經濟能力仍然強勁，至於美國政府力推網路寬頻基礎建設，需求慢慢回溫。

萬泰科表示，該公司最大特色就是產品多元化，領域涵蓋廣，北美低軌衛星產品持續出貨，主要是60呎接收站使用的網路線，毛利相當不錯，對提升獲利有幫助。

在銅價方面，萬泰科說，現在價格落在8,200到8,800美元之間，我們的策略是，若是銅價比較低，就先預購下來，目前報價算穩定，沒有大起大落。

萬泰科說，該公司的產品出貨給網通、人工智慧（AI）與資料中心等高階網路線，加上美國擴大寬頻基礎建設，這都是網路線的商機，趨勢是對的，只是目前短單比較多，因此，樂觀中有些審慎。

萬泰科說，目前高階網路線需求不錯，尤其雲端產業與AI所要使用到的資料中心，一定要用Cat6A以上的高階網路線，因此，雲端與AI產業需求應該是不錯的。

萬泰科 東南亞 美國

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