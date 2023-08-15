格斯攜手中研院、台科大 研發電動車負極材料新突破

台灣電池芯自行研發能量又一大斬獲，格斯科技*（6490）與中研院、台科大三方共同攜手研發出可有效提高能量密度的奈米級矽包碳負極材料，充分展現其技術多元開發的能力，矽包碳負極將是比傳統石墨負極更具備競爭優勢的下一代負極材料，為台灣廠商打進國際電池材料供應鏈邁出關鍵的一步。

格斯結合學、研力量成功研發矽基負極材料，其擁有優異的電化學性能並能有效提升能量密度，將成為能源儲存材料的關鍵創新。此次研究展示了格斯科技在鋰離子電池材料領域的創新實力，並為能源儲存技術的發展帶來了更多前景。

格斯技術長葉國偉表示，此次研究的矽基負極材料具有與傳統石墨負極相比更高的理論比容量，且矽為地殼中礦物含量第二的物質，取得容易。然而，傳統矽基負極材料因其較低的電子傳導性和充電時高達300% 的體積膨脹，在電池充放電過程中容易使極片粉碎剝落，使得其商業化面臨挑戰。

葉國偉說，為解決這些問題，格斯採用常見的染髮劑成分含氮的對苯二胺作為碳源，並以簡單的水溶液方法製備出矽包碳奈米複合材料。這種碳包矽的技術可大幅提升矽基負極材料的電子傳導性，同時成功抑制了體積膨脹現象，確保高效的鋰離子傳輸。這項技術，除了得到優異的電化學性能外，還運用弛豫時間圖的分布函數與阻抗譜技術，對鋰離子傳輸機制進行深入分析，該研究也在日前已被美國化學學會期刊接受，這項研究成果將為後續格斯科技在其他正/負極材料的開發奠定了重要的基礎。