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國防部21日驗收無人機「今年底決標」 雷虎：將爭取訂單

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
雷虎科技自製研發可攜式商用軍用無人機「雷虎TETTRON TM-450」。雷虎科技提供
雷虎科技自製研發可攜式商用軍用無人機「雷虎TETTRON TM-450」。雷虎科技提供

無人機大廠雷虎科技（8033）與陸軍後勤指揮部簽署軍用商規「微型無人機原型機採購合約」，首波微型無人機原型機已完成交付，本月21日將展開驗收檢測，中科院預計9月底完成所有廠商的驗測後，選出具參與競標格的廠商，今年底決標。

行政院軍用商規無人機遴選作業指導小組，去年12月完成艦載監偵型、陸用監偵型、監偵型、目獲型、微型等五款原型機廠商遴選，並由八家業者研發原型機，7月31日完成小批量試製並交付試飛驗測。

據了解，相關單位評選出符合條件資格者後，國防部再以選擇性招標方式，向業者採購3,000多架無人機，做為野戰用途。外傳，此次設定自製率須達八成以上才能過關；而八家業者中，僅有四家達標。

據了解，由於過去我國無人機產業以組裝為主，政府認為，軍用商規無人機開發案，國內廠商取得銷售實績，對我國防自主與產業發展有相當大的助益。

對此，相關業者表示，目前與政府的合約中並未有相關的自製率規定，現階段以通過驗測為優先，「如果試飛驗測沒過，就算100%自製也沒有用」。

雷虎科技表示，依政府公告，國防部將釋出1,458架微型無人機正式訂單，全案預計今年底決標，雷虎科技將全力爭取訂單，一旦得標，預計明年第1季即可出貨、貢獻營收。據了解，雷虎科技與經緯航太及中光電（5371），同為微型無人機入選廠商。

據了解，雷虎科技研發的此款微型無人機，共搭載四個螺旋槳，兩個以色列製高解析鏡頭，可載重1.8公斤，由單兵攜行操作，具備人工智慧（AI）偵察、追蹤、載運等多項功能，一旦鎖定目標後，可以自動鎖定偵察5公里以外標的物。

無人機國家隊成立滿周年，雷虎科技日前特別在嘉義亞創無人機AI中心，展出結合以色列軍用科技的商用無人機「雷虎TETTRON TM-450」，全機輕量化約2公斤，主要應用於軍警、政府、海巡、消防及工業領域。

無人機 雷虎科技 國防部 中科院

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