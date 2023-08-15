從原物料走勢看景氣 街口投信：黃豆、銅、原油趨漲 供需為主要關鍵

原物料領航家街口投信教育投資人可從資產配置的角度來看待原物料投資，大宗商品走勢向來與經濟景氣連動性高，供需則是影響價格的主要關鍵，投組中加入原物料ETF，可讓整體資產組合達到分散風險增加報酬的效果。日常生活息息相關的原物料有黃豆、銅、原油等，原物料走勢與股票、債券低相關特性，因此投資將更有感。

街口投信表示，油價連續第七周上漲，國際能源署報告顯示全球7月原油需求創紀錄且因OPEC+減產造成供應收緊，加上俄烏戰爭升溫，市場憂慮俄羅斯原油供應受影響；美國能源署EIA報告上修預期2023年美國GDP增長為1.9%，預期2023年下半年全球基準布倫特原油平均價格預計為每桶86美元，比之前的預測上漲約7美元。

農產品之一的黃豆，由於受到極端氣候的影響，中國華北地區及俄羅斯遠東部分地區，遭遇到颱風的侵襲引發洪水災害，顯示出極端氣候影響的範圍正快速地擴大中，未來極端氣候的變化將會是農業生產的最大威脅，並將導致黃豆、小麥與玉米等農產品的供需失衡。

根據路透社的報導，杜拜水電局將建設-阿勒馬克圖姆－太陽能公園第六期1,800兆瓦的投資計畫，預計該投資計畫成本約為1.5億美元；力拓礦業集團也表示，將在加拿大建設最大的太陽能發電廠，顯示出可再生能源的建設，正在積極且快速的發展，預期未來銅的市場需求量將會大幅增加。