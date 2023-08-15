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學歷無用？僅14%同意高學歷保證就業，83%認為這個才是就業保證

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

第二屆「分科測驗」已於8月15日放榜，雖然高等教育普及化，但近幾年來也引發「學歷貶值」與「學非所用」之爭。文憑主義是否逐漸式微？yes123求職網「人生夢幻志願與學歷技能PK調查」結果發現，只有14%上班族同意高學歷保證就業，若以目前職務來看，八成七認為現在工作不用念到碩博士。高達八成三認為擁有「高技能」（有專業證照或一技之長），才是「就業保證」。

上班族回想在高中畢業之前，當時覺得「學歷」比較重要的占54.8%；覺得「技能」比較重要的占45.2%：前者比率超過後者。上大學後到畢業（退伍）出社會前，當時覺得「學歷」比較重要占39.2%；覺得「技能」比較重要的占60.8%：後者比率超過前者。

但如果人生能「重新選擇」大學科系，目前上班族會想主修的學程領域、科系，在可複選狀況下，前五名依序為：「工程」(30.4%)、「資訊」(29.5%)、「醫藥衛生」(28%)，以及「財經」(25.2%)、「法政」(24.4%)。

至於最想「改選」學程的第六名到第十名，則依序是：「建築與設計」(21%)、「外語」(19.9%)、「大眾傳播」(19%)，以及「生命科學」(17.3%)、「地球與環境」(16%)。

yes123求職網調查，僅有14.1%上班族覺得擁有「高學歷」（碩博士學歷），就是「就業保證」，代表其餘85.9%的人並不認同。

同時只有28.6%覺得擁有「國外學歷」（國外高等教育學歷），就是「就業保證」，也代表其餘71.4%並不認同。

對於現在的工作，僅有13.2%的上班族認為，「需要」高學歷才能夠真正勝任，覺得「不需要」的高達86.8%。再以自己的職務衡量，「有碩博士學歷」的薪資行情，會比「沒有碩博士學歷」的，又能增加多少？結果有28.7%認為兩者的月薪根本「沒有差別(0元)」；整體估計的平均值月薪平均多3010元。

相反的，調查發現，卻有高達83.2%覺得，擁有「高技能」(有專業證照或一技之長)，會是「就業保證」。

若以目前職務來衡量，「有專業證照或一技之長」的薪資行情，會比「沒有專業證照或一技之長」的，究竟能增加多少呢？結果有21.5%的人預估，薪水能多出5千元；預估多3千元也占18.8%；整體平均值則落在：月薪多出4806元。

從上述數據發現，大多數上班族認為，如果有證照或技術加持，薪水會比較高，求職面試後的錄取機率，相對也會比較高，但是對自己在職場上的定位，仍有高達68.9%的人自認屬於「非技術人才」；代表其餘31.1%認為，自已屬於「技術人才」。

再以目前領的月薪交叉分析，「非技術人才」的薪資，平均32,206元；「技術人才」是45,073元，後者約為前者的1.4倍。

上班族 薪資 求職

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