賴過境美國 陸釋訊號？陸課我聚碳酸酯反傾銷稅

中國大陸商務部昨公告，認定產於台灣的進口「聚碳酸酯」（ＰＣ塑料）存在傾銷，大陸聚碳酸酯產業受實質損害，今日起實施臨時反傾銷措施，經營者進口涉及公司所生產物料時，必須提交相應保證金（即反傾銷稅），稅率介於百分之十六點九到廿二點四不等。

大陸在去年十一月卅日對原產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查，至昨天公告結果，由於時值副總統賴清德出訪過境美國，大陸選擇此時發布，被認為釋出一定政治訊號。

有學者提到，聚碳酸酯為兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單中的一項，大陸此舉形同變相取消早收紅利，未來須留意是否波及其他產業。

大陸商務部昨天公告，今日起對原產於台灣的進口聚碳酸酯加徵反傾銷稅。稅率方面，台灣化學纖維股份有限公司、台灣出光石油化學股份有限公司稅率均為百分之十六點九；奇美實業股份有限公司、奇菱科技股份有限公司稅率均為百分之十七；其他台灣公司稅率則為百分之廿二點四。

聚碳酸酯主要用於電子電器、板材、薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域。新華社指其是一種無色透明的無定性熱塑性材料，常用於樹脂鏡片、防彈玻璃、行李箱、手機外殼等物件上。

據大陸商務部資料，二○二一年台灣的聚碳酸酯產品占全大陸進口總量的百分之廿三點○六，總量為卅四點六萬噸，金額十一點七四億美元，約台幣三七五億元，進口關稅為零，增值稅則為百分之十三。

大陸商務部文件引述大陸廠商的指控稱，台灣的傾銷導致大陸產業價格與成本嚴重倒掛（指價格低於成本），出現巨額虧損。

政治大學國關中心研究員陳德昇指出，大陸這次選擇ECFA早收清單中的項目，給台灣產業界一個訊號，也是一種壓力，具有「政治意涵」。我方要考慮在最壞狀況下會產生何種後果與效應，政府部門要做準備。

至於下波哪些產品要拉警報？中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣提醒，除了農產品，要關注石化產業、工具機械設備等產業，因為大陸在上述產業已逐漸興起。

大陸官方六月曾宣布維持對台化等公司的苯乙烯徵收反傾銷稅，稅率為百分之三點八到四點二。

大陸商務部四月也曾公告，就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及二四五五項商品，並稱調查應在十月十二日前結束，最晚可延長至明年一月十二日，即台灣大選前一日。