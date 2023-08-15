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石化、工具機 恐列下波陸官方反制名單

聯合報／ 記者黃雅慧／台北報導
工具機廠示意圖。圖／聯合報系資料照片
工具機廠示意圖。圖／聯合報系資料照片

學者表示，大陸宣布對台灣進口的聚碳酸酯課徵反傾銷稅政治訊號強烈，同時也給產業界壓力，接下來石化、工具機械設備等，可能都在大陸官方反制名單。

政治大學國關中心研究員陳德昇指出，大陸這次選擇的還是ＥＣＦＡ早收清單的小項目，這給台灣產業界一個訊號，也是一種壓力，具有「政治意涵」。而這只是第一個訊號，關鍵還是未來兩個月會否有其他項目跟進。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣則說，副總統賴清德過境美國，陸方一定會表態，加上接近台灣大選，因此整件事在預期中。從台灣和大陸經貿關係來看，大陸就是工廠，但不是台灣最終市場，如果要對台灣產生效果，一定是以大陸為市場的相關產品或服務，比如農產品、旅遊等。

至於下一波哪些產品要拉警報？王國臣提醒，接下來除了農產品，要關注石化產業、工具機械設備，因為大陸上述產業慢慢起來。與此同時，如果以大陸內需為最終市場的企業或商品，就會處於高風險。

美國 反傾銷

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