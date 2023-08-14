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館長批台電虧損是買再生能源 鄭文燦提出證據反駁

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
網紅「館長」陳之漢日前開直播質疑，台電的虧損與外購再生能源有關。聯合報系資料照
網紅「館長」陳之漢日前開直播質疑，台電的虧損與外購再生能源有關。聯合報系資料照

網紅「館長」陳之漢日前開直播質疑，台電的虧損與外購再生能源有關。對此，行政院副院長鄭文燦今（14）日回應，台電去年營運成本逾9,000億元當中，燃料成本就占八成以上，因此台電主要虧損是來自國際燃油、煤炭價格高漲，不是因為購買再生能源，不要因為政治的立場不同，任意的去抹黑。

鄭文燦今日出席亞灣2.0智慧科技創新園區聯合招商說明會時針對館長的指控回應到，台電去年營運成本逾9,000億元，其中燃料成本是6,163億元，佔了台電總成本大概八成以上，因此台電的虧損主要是因為國際的燃油、煤炭價格都高漲，有的漲了兩、三倍，這是造成台電虧損的主因；再生能源購買所占的數字是589億，約6.17％，所以不是因為發展綠電造成虧損。

鄭文燦說，實際上鄰近日本、韓國分別虧損了8,800億元跟7,500億元。面對國際電價的高漲，台灣採取凍漲的策略，跟馬政府時代一次漲足是完全不一樣的，政府希望降低對民生物價的影響，也降低通膨的壓力，因此由台電、中油來吸收虧損。目前也看得出來台電連續兩年累積了5,000多億的虧損，因此政府今年、明年都要撥補預算來撐住台電。

另外，鄭文燦強調，這個問題的根源，確實是因為俄烏戰爭所帶來的燃料價格高漲，不要因為政治的立場不同，任意的去抹黑，綠電的極大化是臺灣高科技、永續發展，接軌國際必要的路線，希望能夠穩健的發展綠電。

台電 鄭文燦 綠電

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