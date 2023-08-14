達德能源新源風場組裝完成 年底發電提供1.3萬戶用電

達德能源今宣布完成雲林縣崙背鄉新源風場6座風力機電組的吊裝工程，並已成功度過杜蘇芮、卡努2次颱風衝擊，裝置容量達25200kW，預計2023年底前併網發電。

達德能源表示，已建置完成的6座風機皆使用Vestas的V136型風機，葉片直徑136公尺，是台灣現今尺寸最大的陸風機型，有利擷取風源，新源風場6座陸域風機裝置容量達25200kW（千瓦），預計2023年底前併網發電，發電後預估可提供13725戶家庭一整年的用電。

雲林縣已完工的達德能源陸域風機有20座，裝置容量約76.7MW，預估每年可為台灣提供約41760多戶家庭的潔淨能源。

面對全球暖化引發的極端氣候危機，外界關注風機設備是否有抵禦能力，達德能源表示，近期安裝完成的新源風機已成功度過杜蘇芮、卡努2次颱風的風力，颱風來襲前，工程團隊會將6座風機的機頭轉向受颱風影響最小的方向，葉片也轉為受風面最小的90度直角。