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落實問責 金融業將訂自律規範

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
歐盟日前通過人工智慧法（AI Act），就是要將AI納管，目前金管會也正在訂定金融業AI指引，預定年底前出爐。 路透
歐盟日前通過人工智慧法（AI Act），就是要將AI納管，目前金管會也正在訂定金融業AI指引，預定年底前出爐。 路透

國內AI基本法不見進度，但金管會預定九月把AI管理及開放政策納入「金融科技發展路徑圖2.0」推動措施；知情人士透露，金管會已責成銀行公會召集銀行業者討論，聚焦資通安全、個人資料保護和智慧財產權三大面向，金管會也會在九月AI自律規範出爐後，評估金融業使用Chat GPT開放時間點。

另外，業者使用新技術的速度若大步超前負責速度恐損害消費者權益，自律規範出爐後也將成立「AI治理委員會」落實「問責機制」，以免決策過程不夠嚴謹。

業界人士指出，目前銀行、保險、證券等三大業別都會使用AI，原則上先等銀行公會AI自律規範出爐，其他業別再依同樣精神訂定。據指出，金管會將透過金檢來強化自律規範對業者的影響力，銀行公會的自律規範將明確定義人工智慧範圍、隱私保護、風控及倫理原則。

相關人士表示，金融業AI自律規範應會排除某些人機協作情境。舉例來說，若公司透過AI技術鎖定會申辦信用卡或財富管理潛在客戶，AI進行客戶群大數據分析、理專或行員判斷通知哪些客戶，就不在AI自律規範範圍內，以免「泛AI化」反而失焦，但若AI跑出結果後仍用系統通知客戶，全程使用AI就是自律規範要規範的情節。

知情人士說，銀行公會訂定的AI自律規範，未來影響包括客服要使用AI與客戶對話前須經客戶同意，也就是民眾打客服電話時有真人客服、AI客服選項，或預先在網站及客戶契約上公告。運用AI徵信時也要注意資料正確性，避免歧視特定群體。

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